FC Augsburg feiert kreativ, Düsseldorf auf Relegations-Kurs

Traditionsklub Fortuna Düsseldorf hält sein Schicksal vor dem Saisonfinale der Bundesliga in der eigenen Hand. Die Rheinländer kämpften sich im Heimspiel gegen den FC Augsburg zu einem 1:1 (1:1) und gehen als Tabellen-16. in den letzten Spieltag - die Rettung ist aber nur noch in der Relegation möglich, die Fortuna muss ins Fernduell mit Werder Bremen.