Bundesliga: SV Werder Bremen verliert beim FSV Mainz 05 1:3 - Abstieg rückt näher

Werder Bremen verspielt in Mainz nach gutem Beginn die nächste Chance im Abstiegskampf und hat nach der Pleite den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand.

Mainz schafft Klassenerhalt

"Ich kann heute kein Spiel bewerten, es ging um alles, wir hatten genug Chancen, hatten genug Möglichkeiten, die Gegentore zu verteidigen, aber wir haben es wieder nicht geschafft. Ich werde jetzt in einer Woche keine Lösung finden, das taktisch zu ändern. Das ist keine Frage von Taktik, bei den ersten beiden Toren musst du einfach nur hingehen. Es ist ja nicht so, dass es heute unmöglich war, hier zu gewinnen. Es tut mir weh für den Verein" wetterte Kohfeldt.

Super-Solo von Latza

Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf Fortuna Düsseldorf auf Relegationsplatz 16 - gewinnen die Rheinländer am Samstag parallel bei Union Berlin, ist Bremens zweiter Absturz in die 2. Liga nach 1980 bittere Realität. Erstmals seit der Saison 1998/99 könnte sogar die Tordifferenz über den Abstieg entscheiden. ( Die Tabelle der Bundesliga )

An der riesigen Bedeutung des Spiels in Mainz hatte Kohfeldt im Vorfeld keinen Zweifel gelassen. "Es geht in der Tat um alles. Es zählt nur ein Sieg", sagte der 37-Jährige. Und seine Spieler begriffen den Ernst der Lage. Die Norddeutschen begannen enorm bissig, die Ersatzspieler auf der Tribüne feierten jede gelungene Aktion mit Höllenlärm. Erst parierte Mainz-Keeper Florian Müller glänzend gegen Joshua Sargent (4.), nur drei Minuten später verpasste Leonardo Bittencourt die Werder-Führung äußerst knapp.

Viele Chancen für Werder und die 05er

Die Mainzer, die zuvor alle drei Geister-Heimspiele ohne eigenes Tor verloren hatten, spielten sich in einen wahren Rausch. Bei einer Doppelchance der 05er verhinderte der starke Werder-Torwart Jiri Pavlenka (36.) in seinem 100. Bundesliga-Spiel in größter Not gar das 0:3.