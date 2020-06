EM 1980: Als Bernard Dietz die Königin stehen ließ

Am 22. Juni 1980 holt sich Deutschland den Titel. Bernard "Ennatz" Dietz erinnert sich an eine päpstliche Prophezeiung und eine Partynacht mit Verzögerung.

Er lief vorbei an den Ehrengästen, da streckte Königin Fabiola ihre Hand aus. Die belgische Monarchin wollte Dietz zum Titel gratulieren. Und was machte der Spieler des MSV Duisburg? Er ließ die Königin stehen und ging weiter zum Pokal.

Xherdan Shaqiri erzielt im Achtelfinale gegen Polen den schönsten Treffer der bisherigen EM in Frankreich. Mit seinem spektakulären Fallrückzieher rettet das Schweizer Kraftpaket seine Farben in die Verlängerung © Getty Images

Schmach von Cordoba noch im Kopf

Klaus Allofs trumpft gegen die Niederlande auf

Jupp Derwall schont seinen Kapitän

Bernd Schuster leitet Führungstor ein

Erich Ribbeck holte Wasser und Zitronenscheiben

Gesagt, getan. Rummenigge brachte den Ball in den Strafraum, Belgiens Torwart Jean-Marie Pfaff verschätzte sich beim Rauslaufen – und Hrubesch köpfte ein (88.). Memering hatte den Papst also richtig gedeutet.

Es folgte der Abpfiff. Die Party begann. Erst auf dem Rasen, dann in der Kabine, später in der Innenstadt von Rom. Doch zwei Spieler fehlten zunächst. Uli Stielike und Bernard Dietz mussten noch zur Dopingprobe. „Das hat bestimmt zwei Stunden gedauert“, erzählt die Duisburger Klub-Ikone.

Von Frankfurt geht’s weiter zum Schützenfest

Am nächsten Morgen flogen die Europameister nach Hause. Die Mannschaft landete in Frankfurt am Main. Einen großen Empfang mit Pokalpräsentation am Römer gab es nicht. "Unsere Wege haben sich in den Terminals getrennt und dann ging es direkt nach Hause", sagt Dietz.