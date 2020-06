La Liga: Real Sociedad San Sebastian - Real Madrid LIVE im TV, Stream, Ticker

Karim Benzema und Eden Hazard können am Sonntag wieder von der Tabellenspitze grüßen © Imago

Das 0:0 beim FC Sevilla könnte den FC Barcelona noch teuer zu stehen kommen. Dann nämlich, wenn Real Madrid in San Sebastián gewinnt und die Tabellenspitze erobert.

Denn nun hat Verfolger Real Madrid die Chance, mit den Katalanen an der Spitze der Tabelle nach Punkten wieder gleichzuziehen. ( Die Tabelle von La Liga ).

Real winkt Tabellenspitze

Denn in La Liga zählt bei Punktgleichstand nicht das Torverhältnis, sondern der direkte Vergleich - und den haben die "Königlichen" mit dem 2:0-Heimsieg Anfang März nach einem 0:0 in der Hinrunde in Barcelona bereits für sich entschieden.