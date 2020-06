Anzeige

Thomas Müller vom FC Bayern: Biografie verrät viele Anekdoten Als Müller Innenverteidiger war

Thomas Müller erzählt in seinem Buch nicht nur einen Schwank aus seinem Leben © Getty Images

T. Wiltschek

In seiner Biografie enthüllt Thomas Müller, dass er nicht immer Stürmer war, warum er nicht in Augsburg landete - und warum es seiner Lisa schwindelig wurde.

Thomas Müller hat immer etwas zu sagen.

Der Spieler des FC Bayern ist wohl einer der am häufigsten interviewten Fußballer in Deutschland.

Doch es gibt immer noch Geschichten und Anekdoten, die das Fußball-Land noch nicht über den Ur-Bayern weiß, zumindest bis jetzt.

Thomas Müller erklärt sich nach Rüffel

Denn am Montag erscheint seine Biografie "Mein Weg zum Fußballprofi", die er zusammen mit Journalist und Autor Julien Wolff aufgeschrieben hat.

Streifzug durch Müllers Leben

Es ist ein Streifzug durch sein bisheriges sportliches und privates Leben geworden.

So erfährt der Leser zum Beispiel, dass das bevorzugte Revier des Torjägers nicht immer der gegnerische Strafraum war. Müller erinnert sich in dem Buch nämlich, dass er in der U14 als Kapitän auch mal in der Innenverteidigung ausgeholfen hatte.

Diesen Part spielte er danach fast ein ganzes Jahr lang - bis sein Team gegen Rosenheim früh mit 0:2 zurücklag und Müller wieder nach vorne beordert wurde. "Wer weiß: Wäre diese Halbzeit in Rosenheim nicht gewesen, wäre ich heute vielleicht immer noch Innenverteidiger", heißt es in seinem Buch: "Auf jeden Fall bin ich froh, dass es so gekommen ist und ich vorn unterwegs bin."

Müller verpatzt Gespräch mit FC Augsburg

Auch dass er als U19-Profi ein Gespräch mit dem interessierten FC Augsburg völlig verpatzt hatte, dürfte im Nachhinein nicht ganz so tragisch gewesen sein. "In meiner unbefangenen Art sage ich, dass ich nicht der Schnellste bin", erzählt der heute 30-Jährige.

Sein Berater Ludwig Kögl habe ihn damals "streng von der Seite" angeschaut. "Du kannst doch nicht sagen, dass du nicht schnell bist! Du schießt Tore wie am Fließband, das ist doch das Entscheidende", habe er ihm danach zugeraunt.

Thomas Müller feiert am 13. September runden Geburtstag: Der Ur-Bayer und Weltmeister von 2014 wird 30. SPORT1 zeigt die Karriere eines Ausnahmekönners, Spaßvogels und Publikumslieblings im Überblick © SPORT1 Aufgewachsen ist der im oberbayerischen Weilheim geborene Müller mit Mutter Klaudia, Vater Gerhard und Bruder Simon in dem idyllischen 2300-Einwohner-Dörfchen Pähl am Ammersee. Bei wichtigen Spielen kommen die Menschen hier regelmäßig zum Public Viewing zusammen und drücken ihrem Thomas gemeinsam die Daumen © SPORT1 Sein Geld verdient Müller (l.) beim FC Bayern. Bereits im zarten Alter von elf Jahren wechselt er vom TSV Pähl zu den Münchnern, seit 2009 ist er Profi. Sein Bundesliga-Debüt gab der Offensivspieler aber bereits am 15. August 2008 beim 2:2 gegen den Hamburger SV - damals noch unter Trainer Jürgen Klinsmann © Getty Images Müllers größter Förderer bei den Bayern - neben Ex-Coach Louis van Gaal, unter dem er sich 2009 im Profikader etablieren kann - ist der langjährige U-23-Coach Hermann Gerland © Facebook/Thomas Müller Anzeige In seinen bisherigen 321 Liga-Spielen für den FCB erzielt Müller satte 110 Tore - ob per Kopf, mit dem rechten oder dem linken Fuß oder sonst irgendeinem Körperteil. Auch in Pokal und Champions League stellt er seinen ausgeprägten Torriecher immer wieder eindrucksvoll unter Beweis © Getty Images Mit 30 Jahren ist Müller noch längst nicht am Ende seiner Karriere angekommen, doch die Liste seiner Erfolge kann sich schon jetzt sehen lassen. Mit den Bayern gewinnt Müller bislang achtmal die Deutsche Meisterschaft und fünfmal den DFB-Pokal, sowie je einmal die Champions League, die Klub-WM und den europäischen Supercup © Getty Images Auch aus dem deutschen Nationalteam war der Dauerläufer lange nicht wegzudenken. Wird Müller nach seinem Debüt beim Test gegen Argentinien im März 2010 vom damaligen Coach der Südamerikaner Diego Maradona (r.) noch nicht für voll genommen, lobt ihn ebendieser heute in den höchsten Tönen © imago Ein Grund dafür dürfte Müllers bemerkenswerte Leistung bei der WM 2010 in Südafrika sein. Schließlich trägt er mit seinem Kopfballtor damals dazu bei, dass die DFB-Elf die Argentinier im Viertelfinale mit 4:0 deklassiert. Am Ende wird der Bayern-Profi mit fünf Treffern sogar Torschützenkönig des Turniers © Getty Images Anzeige Es ist eine von vielen Parallelen mit seinem Namensvetter Gerd Müller. Auch der "Bomber der Nation" erzielt seinerzeit mit einem unorthodoxen und unnachahmlichen Spielstil Tor um Tor - ob für die Bayern oder in der Nationalmannschaft. Und: 1970 wird auch er WM-Torschützenkönig © imago Heute sind die Müllers immer noch eng miteinander befreundet. Genau wie Thomas trägt übrigens auch der legendäre Gerd damals schon die Rückennummer 13 © imago Apropos 13: Die spielt im Leben von Thomas Müller eine durchaus bedeutende Rolle. Der Offensivallrounder trägt sie nicht nur auf seinem Nationalmannschaftstrikot, er wurde auch am 13. September 1989 geboren. Dreimal erzielte er nun schon 13 Liga-Tore pro Saison für die Bayern. Und: Das Finale der WM 2014 stieg am 13. Juli © Getty Images Doch nicht nur über den Fußballer, auch über den Menschen Thomas Müller gibt es viele interessante Geschichten zu erzählen. Seine große Liebe heißt Lisa. Seit 2007 sind die beiden ein Paar, zwei Jahre später folgt die Hochzeit © Getty Images Anzeige Und mit ihr teilt er auch seine größte Leidenschaft außerhalb des Fußballplatzes: die Pferde. Gemeinsam mit Lisa besitzt Müller knapp 20 Fohlen, einige davon sind sogar selbst gezüchtet. Nur das Reiten der Pferde überlässt der Fußballer bislang noch weitgehend seiner besseren Hälfte © imago Stattdessen treibt sich Müller hin und wieder auch gerne auf dem Golfplatz herum. Hier mit Vater Gerhard © Getty Images Neben seinen Pferden und dem Golfsport gibt Müller Kartenspielen, das Internet sowie seine beiden Hunde Micky und Murmel als liebste Freizeitbeschäftigungen an. Eines darf bei ihm jedenfalls nie zu kurz kommen: der Spaß © Facebook/Thomas Müller Humor und Schlagfertigkeit stellt die Frohnatur auch bei Interviews und Pressekonferenzen immer wieder unter Beweis. Dank seiner ehrlichen, lockeren, bodenständigen und aufgeschlossenen Art erfreut sich Müller nicht nur bei den Bayern-Fans größter Beliebtheit. Nicht umsonst hat er über neun Millionen Anhänger bei Facebook, sieben Millionen Abonnenten bei Instagram und weit über vier Millionen Follower bei Twitter © imago Anzeige Bei der WM Brasilien startet Müller furios! Gegen Portugal serviert der Stürmer einen satten Dreierpack und stellt Portugals Superstar Cristiano Ronaldo locker in den Schatten. Besser kann man in ein Turnier eigentlich nicht starten © Getty Images Im dritten Vorrunden-Spiel gegen Coach Jürgen Klinsmann und die USA legt Müller sein viertes Tor nach. Durch das einzige Tor der Partie ist das Achtelfinal-Ticket gelöst - und Deutschland marschiert in die K.o.-Phase © Getty Images Ein letztes Mal müllert es im Halbfinale! Bei der 7:1-Demütigung Brasiliens erzielt Müller das 1:0 und eröffnet das Scheibenschießen gegen die Gastgeber. Was danach kommt ist ohnehin Fußball-Geschichte ... © Getty Images Nach 1954, 1974 und 1990 ist Deutschland nach dem 1:0-Sieg gegen Argentinien zum vierten Mal Weltmeister geworden © Getty Images Anzeige Doch damit nicht genug ... © Getty Images Müller bekommt als zweitbester Torschütze des Turniers hinter Kolumbiens James Rodríguez den Silbernen Schuh verliehen ... © Getty Images ... und für den Titel als zweitbester Spieler der WM am Zuckerhut nach dem argentinischen Superstar Lionel Messi gibt es obendrein den Silbernen Ball © Getty Images Auch nach dem WM-Titel läuft es für Müller weiterhin gut. Mit dem FC Bayern wird Müller 2015 deutscher Meister und im darauffolgenden Jahr folgt sogar das Double aus Meisterschaft und Pokal © Getty Images Anzeige Mit der Zeit wird aber auch die Kritik am Pähler größer. Müllers größter Trumpf waren immer seine Unberechenbarkeit und die einzigartigen Laufwege, womit er die gegnerische Abwehr häufig überwinden konnte. Doch fortan trifft er nicht mehr so oft und wirkt im Bayern-System teilweise verloren © Getty Images Bei der EM 2016 in Frankreich kann Müller zum ersten Mal in seiner Karriere bei einem großen Turnier nicht überzeugen. Er bleibt im Turnierverlauf ohne eigenen Treffer und scheidet mit dem DFB-Team im Halbfinale gegen den Gastgeber aus © Getty Images Unter Carlo Ancelotti läuft es beim FC Bayern nicht wirklich gut für Müller. Der Italiener stellt auf 4-3-3 um, Müller wird häufig auf dem rechten Flügel eingesetzt. Dort wirkt Müller verloren und das Spielgeschehen läuft an ihm vorbei. Erst nach der Rückkehr von Jupp Heynckes auf die Trainerbank findet Müller wieder in die Spur und glänzt mit Toren und Vorlagen © Getty Images Bei WM 2018 in Russland laufen sowohl Müller als auch das DFB-Team den eigenen Ansprüchen meilenweit hinterher. Beim enttäuschenden Aus in der Gruppenphase bleibt Müller erneut ohne Tor und muss im entscheidenden Spiel gegen Südkorea sogar auf der Bank Platz nehmen © Imago Anzeige Nach der Rückkehr nach München muss der 30-Jährige unter dem neuen Cheftrainer Niko Kovac erstmal seine Position finden. Müller duelliert sich mit James, um die Position im Zentrum auf der "Acht". Häufig muss er auf den rechten Flügel ausweichen - bekanntlich nicht Müllers Lieblingsposition. Erst mit James' Verletzungen darf Müller wieder im Zentrum agieren und findet zu alter Form zurück © Getty Images Im März 2019 ereilt Müller der nächste Nackenschlag. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Mats Hummels und Jerome Boateng wird er in Folge des Umbruchs von Bundestrainer Joachim Löw aus der deutschen Nationalmannschaft aussortiert © Getty Images Anschließend kritisiert Müller die Vorgehensweise des Bundestrainers: "Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr macht mich die Art und Weise, wie das abgelaufen ist, einfach sauer. Kein Verständnis habe ich vor allem für diese suggerierte Endgültigkeit der Entscheidung." © Getty Images Nach dem Aus in der Nationalmannschaft läuft es für Müller beim FC Bayern immer besser. Insgesamt bringt es Müller wettbewerbsübergreifend noch auf neun Tore und 16 Vorlagen © Getty Images Anzeige Müller gewinnt in den letzten sieben Jahren mit dem FC Bayern immer die Meisterschaft und liegt nur noch einen Titel hinter Rekordhalter Franck Ribéry (9 Titel). Wenn er diese Form auch mit 30 Jahren halten kann, wird er in den kommenden Jahren noch viele Tore schießen und Titel einfahren © Getty Images Nach dem Abgang von James hat Müller mit Coutinho einen vermeintlich noch stärkeren Konkurrenten auf seiner Position hinter der Spitze bekommen. Auch in dieser Saison wird wieder viel über Müllers Stellung beim FC Bayern gesprochen © Getty Images Bislang hat es Thomas Müller immer geschafft, seine Kritiker eines Besseren zu belehren. Der Oberbayer bekam seine Einsatzzeiten. Wie sagte Louis van Gaal schon 2010: "Thomas Müller spielt immer!" Bislang sollte der Niederländer meistens recht behalten © Mpx Images

Statt beim FCA, der damals noch in der Zweiten Liga spielte, wurde Müller beim FC Bayern in den Profi-Kader berufen - und hat sich dort zu einem der erfolgreichsten und beliebtesten deutschen Spieler der letzten Jahrzehnte entwickelt. Dabei konnte es seine Mutter Klaudia kaum glauben, als der damalige Bayern-Coach Jürgen Klinsmann im Hause Müller anrief, um den Filius zum Training der Profis einzuladen.

"Als mein Mann nach Hause kommt, spiele ich ihm die Nachricht vor. Wir machen bei uns in der Familie gern mal einen Spaß, und wir haben kurz Thomas' Onkel in Verdacht. Hat er seine Stimme verstellt und spielt uns gerade einen Streich? Wir hören uns die Nachricht noch mal von vorn an und kommen zu dem Schluss: Das ist echt der Klinsmann!", erinnert sich Müllers Mutter.

Lisa Müller: "Du wirst auf jeden Fall Profi"

Bei der steilen Karriere des Bayern-Stars kann man sich gar nicht vorstellen, dass er sich für seinen ersten Urlaub mit seiner Freundin Lisa in der Nähe von Rimini von seinen Eltern 200 Euro leihen musste. Schon damals wusste sie aber, was aus ihrem Freund mal werden wird. "Du wirst auf jeden Fall Profi!", habe sie ihm damals prophezeit.

Und nicht nur das. Er wurde auch noch ihr Ehemann. An seinen Antrag kann er sich natürlich auch noch erinnern, es war Weihnachten 2008. "Wir kommen gerade von der Christmette, Lisa ist von all dem Weihrauch in der Kirche ein bisschen schwindelig geworden", schreibt der Weltmeister von 2014.