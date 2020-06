Alessandro Zanardi: Formel-1-Pilot, Rennfahrer und Handbike-Athlet am Limit

Alessandro Zanardi verunfallte am 15. September 2001 in der Champ Car Series schwer © Imago

Dem Tod ist Alessandro Zanardi schon zweimal von der Schippe gesprungen. 1993, als er in Spa als Formel-1-Pilot in die Mauer der Eau Rouge raste und ein infernalisches Trümmerfeld mit nicht mehr als einer Gehirnerschütterung verließ.

Und 2001, als er auf dem Lausitzring so schwer verunglückte, dass ihm die Ärzte beide Unterschenkel amputieren mussten. Nun betet die gesamte Sportwelt, dass der Italiener, der nach einem Handbike-Unfall am Freitag um sein Leben kämpft , dem Sensenmann ein drittes Mal die lange Nase zeigen kann.

Zanardi bei Paralympics sehr erfolgreich

Zanardi hat sich trotz schwerster Rückschläge nie unterkriegen lassen, die Liebe zum Sport fing ihn nach dem Lausitzring-Desaster, nach dem nichts mehr war wie zuvor, auf und trieb ihn zu einer grandiosen Karriere in paralympischen Disziplinen an. "Jeder Trainingstag war ein Geschenk", sagte Zanardi, als er sich auf seine ersten paralympischen Spiele in London vorbereitete.

Auch mit bald 54 Jahren dachte der viermalige Paralympics-Sieger noch nicht ans Aufhören, das Rennen in der Toskana, bei dem Zanardi mit einem Lastwagen kollidierte, sollte nur eine Zwischenstation in seinem zweiten Sportlerleben sein.

In seinem ersten als Formel-1-Pilot war Zanardi nicht gerade eine große Nummer (ein Punkt in 41 Rennen zwischen 1991 und 1999), dann gewann er aber zweimal die amerikanische Konkurrenz-Serie Champ Car (1997 und 1998).

Bei deren Europa-Debüt in der Lausitz am 15. September 2001 - kurz nach den Anschlägen von New York ohnehin eine Veranstaltung in beklemmender Atmosphäre - schoss der Kanadier Alex Tagliani den unkontrolliert trudelnden Zanardi-Wagen mit 320 km/h ab.

Ironman mit Handbike und Rollstuhl

Alessandro "Alex" Zanardi ist vielleicht nicht der beste Rennfahrer der Geschichte. Dennoch ist seine Karriere einzigartig und an Auf und Abs nicht zu überbieten - das aktuelle Highlight ist das Absolvieren des Ironman auf Hawaii. SPORT1 blickt auf die Laufbahn des Italieners zurück © SPORT1

Erstmals auf sich aufmerksam macht Zanardi von 1991 bis 1994 in der Formel 1. Er fährt für Jordan, Minardi und Lotus - erreicht in 25 Rennen nur einen einzigen Zähler. Im belgischen Spa-Franchochamps wird er Sechster © imago

Sein Stern geht in der US-Rennserie Champ Car auf. Zanardi, der tatsächlich wegen seines "unaussprechlichen" Namens in den USA in den USA nur "Alex" genannt wird, gewinnt zwei Titel in Folge (1997, 1998) © Getty Images

Unter anderem zeigt er eines der spektakulärsten Überholmanöver der Renngeschichte. In der Korkenzieher-Kurve von Laguna Seca schiebt er sich in der letzten Runde an Bryan Herta vorbei. In der nichteinzusehenden Bergabpassage ein waghalsiges Unterfangen © Getty Images

Anzeige

Weil er nach eigener Aussage noch eine "Rechnung offen" hat mit der Formel 1, kehrt er 1999 in die Königsklasse zurück. Bei Williams wird er Teamkollege von ... © Getty Images

... Ralf Schumacher, dem kleinen Bruder des siebenmaligen Weltmeisters Michael. Doch während "Schumi II" regelmäßig in die Punkte und manchmal sogar auf das Podium fährt ... © Getty Images

... überzeugt Zanardi wieder nicht. Er sammelt im absolut konkurrenzfähigen Williams keinen einzigen Punkt und legt erst einmal eine Motorsport-Pause ein © Getty Images

2001 kehrt er zurück in die Champ-Car-Serie. Das Comeback glückt vorerst nicht. Doch am 15. September 2001 führt am Lausitzring in Brandenburg nach langer, langer Zeit mal wieder ein Rennen an. Es folgt der Moment, der Alex Zanardis Leben nachhaltig beeinflussen wird © Getty Images

Anzeige

13 Runden vor Schluss liegt der aus dem hinteren Feld gestartete Zanardi in Führung. Nach seinem Boxenstopp gerät er auf das Gras und verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das schleudert auf die Straße. Alex Tagliani kann nicht mehr ausweichen... © imago

... und kracht mit über 300 km/h im Cockpit-Bereich in Zanardis Auto, was in zwei Teile zerbricht © imago

Die Helfer und Ordner sind sofort zur Stelle und leisten erste Hilfe © Getty Images

Insgesamt neun Mal muss Zanardi wiederbelebt werden. Er verliert bei dem Unfall beide Beine oberhalb der Knie - aber er überlebt © Getty Images

Anzeige

Ein Jahr später: Alex Zanardi kann nicht vom Motorsport ablassen. In Toronto schwenkt er die gelbe Flagge für den Start des Rennen. Danach folgt die grüne für den scharfen Start, und die schwarz-weiß-karrierte Flagge für das Rennenede. Zanardi ist wieder da © Getty Images

Und wie er wieder da ist. Wir befinden uns im Jahr 2003 am Ort des Schreckens. Alex Zanardi sitzt tatsächlich in einem Formel-Rennwagen am Lausitzring. Er fährt "sein Rennen" zu Ende - die letzten 13 Runden © Getty Images

Ein Zanardi kennt kein Zurückhalten. Die Rundenzeiten an dem Ort, an dem er seine Beine und fast sein Leben verliert, sind so schnell, dass es für den fünften Platz im Qualifying 2001 gereicht hätte. Respekt! © Getty Images

Der Italiener beweist, wie es geht. In der Tourenwagen-WM startet er für BMW. Im italienischen Monza fährt er sein erstes Rennen © imago

Anzeige

Noch im August des selben Jahres legt Alex Zanardi einen Burnout auf den Kurs von Oschersleben. Wenige Momente zuvor siegt er als erster beinamputierter Fahrer den Automobilsportgeschichte © imago

Eine Sektdusche, wie sie verdienter kaum sein mag © imago

2006 der nächste Meilenstein: Zanardi wird in das Formel-1-Auto des Teams BMW-Saubers, der eigens für ihn umgerüstet wurde, gehoben. Der Test beginnt mit der Frage des Italieners: "Soll ich meine Füße schmaler machen?" © Getty Images

Er dreht in Valencia 30 Runden. Die Zeiten sind respektabel © Getty Images

Anzeige

Zanardi sucht sich immer neue Herausforderungen. 2012 nimmt er im Handbike an den Paralympics in London teil © Getty Images

Und der Siegertyp Zanardi jubelt über drei Medaillen. Silber im Team... © Getty Images

... Gold im Zeitfahren ... © Getty Images

... und auch Gold im Straßenrennen. 2016 in Rio will er auch an den Start gehen © Getty Images

Anzeige

Aus dem Motorsport zieht er sich 2009 zurück, 2014 feiert er ein vielbeachtetes Comeback in einer Motorsportrennserie für Gran-Turismo-Fahrzeuge. Auf dem Oktoberfest 2014 probiert er zusammen mit Bergsteiger Stefan Glowacz eine Schnupftabakkanone aus - mit mäßiger Freude © imago

Ach ja, und Ironman darf er sich jetzt auch noch nennen. In 9:47:14 Stunden absolviert der 47-Jährige die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer mit dem Handbike und 42,195 Kilometer im Rennrollstuhl. Platz 273 unter 2187 Teilnehmern steht am Ende zu Buche, 252. bei den Männern und 19. in seiner Altersgruppe © Getty Images