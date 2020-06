Premier League: FC Everton - FC Liverpool live im TV, Stream, Ticker

Liverpool schon am Montag Meister?

Quälend lange 105 Tage dauerte die Liga-Pause für Klopp und sein Team. Es sei "eigenartig" gewesen, "so nah dran" an der seit 30 Jahren herbeigesehnten Meisterschaft zu sein "und warten zu müssen", sagt der Ex-Schalker Joel Matip. Jetzt aber brennen sie auf die Wiederaufnahme ihrer Titelmission. "Wir hatten unsere Pause - jetzt gehen wir 'all in'", sagt Klopp, sein Team sei bereit für die Jagd nach dem "riesengroßen Ziel": "We are ready to go."