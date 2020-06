NFL-Saison: US-Präsident Donald Trump widerspricht Top-Virologen

Fauci hatte am Donnerstag gesagt, dass die Möglichkeit einer Saisonabsage der NFL aufgrund des Coronavirus bestehe. "Wenn die Spieler nicht in einer Blase sind - isoliert von der Gesellschaft und beinahe jeden Tag getestet - dann ist es schwer vorstellbar, wie Football in diesem Herbst gespielt werden soll", sagte Fauci bei CNN .

Trump: "Ich werde nicht zuschauen!"

Der 74-Jährige hatte erst am Donnerstag eine Kehrtwende vollzogen sich plötzlich als Fan von Colin Kaepernick gegeben. Der in der Profiliga NFL in Ungnade gefallene Kaepernick hatte im September 2016 die "Take a Knee"-Bewegung als Zeichen des Protests gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA angestoßen.