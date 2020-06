Philadelphia Phillies, Toronto Blue Jays, Tampa Bay reagieren auf Coronafälle

Die Philadelphia Phillies aus der Baseball-Profiliga MLB schlossen ihren Trainingsstützpunkt in Florida am Freitag auf unbestimmte Zeit. Auch die Toronto Blue Jays und die San Francisco Giants aus der MLB und Tampa Bay Lightning aus der Eishockey-Profiliga NHL verbieten laut Medienberichten vorerst den Zugang zu den Trainingsstätten.

Spieler der Blue Jays zeigt Symptome

Die Blue Jays sollen ihr Trainingslager in Dunedin beendet haben, nachdem ein Spieler Symptome gezeigt habe. Die Giants schlossen ihre Anlage in Scottsdale/Arizona, nachdem eine Person und ein Familienmitglied am Donnerstag Corona-Symptome gezeigt hatten.