La Liga: FC Barcelona gegen Sevilla nur remis - Lionel Messi entgeht Rot

Der spanische Spitzenreiter kam gegen den FC Sevilla nicht über ein glanzloses 0:0 hinaus, baute den Vorsprung auf Verfolger und Erzrivale Real Madrid aber zumindest vorübergehend aus. Die Königlichen können mit einem Sieg gegen Real Sociedad San Sebastian aber am Sonntag nach Punkten gleichziehen ( Die Tabelle von La Liga ).

Dieser konnte jedoch von Glück sagen, dass er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nicht vom Platz geflogen war. Der Kapitän schubste Gegenspieler Diego Carlos zu Boden und löste damit eine Rudelbildung aus. Weil er mit der Hand dabei auch das Kinn seines Gegenübers traf, hätte er durchaus die Rote Karte sehen können. Der Schiedsrichter zeigte Messi jedoch nicht einmal den gelben Karton.

Sevilla kam vor allem in der zweiten Hälfte bei Kontern zu mehreren guten Chancen, die Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen aber allesamt mit Bravour parierte.

In der 88. Minute vergab Luis Suárez, der bei Barca von Beginn an gespielt hatte, eine Topchance aus kurzer Distanz. Noch besser war die Möglichkeit auf der Gegenseite für Sergio Reguilón, der den Ball zu Beginn der Nachspielzeit völlig frei am Fünfmeterraum aber nicht richtig traf.