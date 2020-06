Formel 1: FIA bestätigt Rennkalender für Europa und Regeländerungen

Jetzt sind die Termine definitiv festgezurrt: Der Automobil-Weltverband FIA hat am späten Freitagabend zumindest den für Europa angedachten Formel-1-Kalender mit acht Rennen bestätigt.

Bei einem virtuellen Meeting wurde unter anderem für der Saisonauftakt am 5. Juli in Österreich in Spielberg endgültig grünes Licht gegeben.