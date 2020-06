2. Liga: Jos Luhukay bleibt weiter Trainer des FC St. Pauli

Jos Luhukay bleibt trotz Spannungen mit dem Team nach SPORT1-Informationen auch in der kommenden Saison St.-Pauli-Coach.Hamburger Medien hatten über ein Aus spekuliert.

Jos Luhukay wird nach SPORT1 -Informationen weiter Cheftrainer von Zweitligist FC St. Pauli bleiben - auch in der kommenden Saison. Hamburger Medien hatten am Freitag von einer möglichen Trennung nach dieser Spielzeit berichtet. Eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus sei mehr als fraglich, hieß es.

In der Halbzeitpause des Heimspiels gegen Erzgebirge Aue (2:1) zählte er Stürmer Henk Veerman lautstark und durch die Geisterspiel-Atmosphäre unüberhörbar an.

Zuletzt legte sich Luhukay nach der 0:4-Klatsche bei Hannover 96 auch mal mit den Reportern an. Kritik sei angebracht, aber nicht nur an seiner Person, sondern auch in Richtung des Teams, sagte er.