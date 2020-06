Frank Lampard freut sich auf Timo Werner beim FC Chelsea

Frank Lampard berichtet von einem persönlichen Gespräch mit Timo Werner und erklärt, was er sich von dem Bundesliga-Star beim FC Chelsea erhofft.

"Ich freue mich auf jeden Fall, dass er für Chelsea spielt", sagte der 41-Jährige am Freitag: "Ich hatte gute persönliche Gespräche mit ihm, in denen er meiner Meinung nach verstanden hat, was ich hier mit dem Verein machen möchte."