BBL: Oldenburg - Bamberg & ALBA - Göttingen LIVE im TV, Stream, Ticker

Am Samstag wird das Viertelfinale des Finalturniers der easyCredit BBL abgeschlossen. Brose Bamberg muss unbedingt gewinnen, ALBA Berlin ist fast durch.

Die erste Partie am Donnerstag hatten die Norddeutschen beim Final Ten in München mit 86:81 gewonnen. Um den Sieger der K.o.-Duelle zu ermitteln, werden die Punkte aus beiden Spielen addiert.

Bambergs Elias Harris, der mit einer starken Leistung eine noch höhere Niederlage im Hinspiel verhindert hatte, kündigte bei MagentaSport "eine epische Schlacht" an. Es dürfte also heiß her gehen.