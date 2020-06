FC Bayern: Sven Ulreich ersetzt Manuel Neuer gegen den SC Freiburg

Hansi Flick lobt Sven Ulreich für seine Leistungen im Training. Seine Belohnung bekommt der 31-Jährige am Samstag gegen den SC Freiburg.

Nach SPORT1 -Informationen steht der 31-Jährige am Samstag im Heimspiel gegen den SC Freiburg im Tor.

Cheftrainer Hansi Flick belohnt den Stellvertreter von Manuel Neuer damit für dessen Leistungen im Training und seine bravouröse Unterstützung als Nummer zwei. "Er macht einen sensationell guten Job", erklärte Flick auf der abschließenden Pressekonferenz am Freitag ( Bundesliga, 33. Spieltag: FC Bayern - SC Freiburg, Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ).

Ulreich will Bayern verlassen

Für Ulreich wird es der erste Pflichtspieleinsatz in der laufenden Saison sein. Allerdings wird sein Saison-Debüt nichts an seinem Plan ändern, die Bayern verlassen zu wollen, da die Nummer drei hinter Neuer und Neuzugang Alexander Nübel für ihn nicht in Frage kommt. "Ich werde versuchen, einen neuen Verein zu finden", sagte Ulreich unlängst im Gespräch mit SPORT1.