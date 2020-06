Legends of Runeterra: Gauntlet und Labs als neue Spielmodi

Die bei Riot Games für Legends of Runeterra zuständigen Entwickler arbeiten weiter auf Hochtouren. In den nächsten Wochen sollen zwei neue Spielmodi in das Spiel kommen.

Ende Mai veröffentlichte Riot Games ein "What's Next"-Video, in dem der Executive Producer Jeff Jaw und der Design Direktor Andrew Yip über die kommenden Inhalte für Legends of Runetrerra sprachen. Vor allem die Ankündigung zwei neuer Spielmodi sorgte für einiges an freudiger Aufregung in der LoR-Community.