Formel 1: Mercedes und Ferrari bringen Updates nach Spielberg

Mercedes geht auch in diese Saison wieder als Top-Favorit © Imago

Zwei Wochen vor Beginn der Saison kündigt das Weltmeister-Team bereits erste Updates an den neuen Autos an. Die Silberpfeile sind damit aber nicht die einzigen.

Noch hat die verkürzte Saison in der Formel 1 gar nicht begonnen, da arbeiten die Teams schon an Verbesserungen an ihren Autos.