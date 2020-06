Wie Cousin Erling Haaland: Albert Tjaaland wechselt nach Molde

Denn Albert Braut Tjaaland ist der Cousin von Erling Braut Haaland - und schickt sich an, in dessen Fußstapfen zu treten.

Der erst 16-Jährige hat in der vergangenen Saison für das Nachwuchsteam des norwegischen Drittligisten Bryne FK sage und schreibe 40 Tore in 31 Spielen geschossen. Werte in einer Größenordnung, die einem irgendwie bekannt vorkommt.

Tjaaland wechselt wie Haaland zu Molde

Haaland hatte in dieser Saison für Red Bull Salzburg schon vor der Winterpause 17 Treffer in 16 Partien markiert und nach der Winterpause für Borussia Dortmund gleich so weiter gemacht: In 13 Spielen traf er elfmal.