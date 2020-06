Kevin Kampl von RB Leipzig über BVB-Zeit, Abgang von Timo Werner und Tuchel

Kevin Kampl ist Spielgestalter bei RB Leipzig und läuft seit 2015 in der Bundesliga auf. Am Samstag duelliert er sich mit Ex-Klub Borussia Dortmund um die Vize-Meisterschaft.

Kampl : Es ist natürlich etwas anderes, vor vollem Haus zu spielen. Wir hätten eine tolle Atmosphäre erlebt, gerade hier zuhause in unserem Stadion. Es geht ja schließlich auch noch um etwas. Schade, dass die Fans nicht mit dabei sein können, aber wir sind trotzdem auf unser Ziel fokussiert. Wir wollen die Champions-League-Qualifikation am Samstag klarmachen.

SPORT1 : Sowohl Leipzig als auch der BVB haben zuletzt einen Rückschlag erlitten. Kommt es am Samstag auch darauf an, wer besser damit umgeht?

Spiel gegen Ex-Klub BVB

Mit 33 Punkten aus 15 Spielen steht RB Leipzig kurz vor der ersten Herbstmeisterschaft in der Bundesliga. Doch bevor sich die Sachsen am Samstag mit dem Spiel gegen den FC Augsburg in die Winterpause verabschieden, wartet am Dienstag noch ein echter Härtetest auf die Mannschaft von Julian Nagelsmann © Getty Images

Im Dortmunder Signal Iduna Park geht es gegen den heimischen BVB, der nach zuletzt drei Siegen in Serie selbst noch Chancen auf die Herbstmeisterschaft hat. Was vor drei Jahren noch als Duell zwischen Emporkömmling und Traditionsklub beginnt, hat sich mittlerweile zu einem echten Topspiel in der Bundesliga entwickelt © Getty Images

Vor dem erneuten Gipfel vergleicht SPORT1 die beiden Klubs - und findet dabei auch die eine oder andere kuriose Verknüpfung © Credit: SPORT1-Montage: Heinemann/Getty Images

DIE GRÜNDUNGSGESCHICHTEN: Am 19. Dezember 1909 versammeln sich im Dortmunder Restaurant "Zum Wildschütz" 40 Fußball spielende Mitglieder der katholischen Dreifaltigkeitsgemeinde, die sich von ihrem Kaplan diskriminiert fühlen. Sie gründen einen eigenen Ballspielverein © Getty Images

Es wird ein spektakulärer Abend: Der kritisierte Kaplan macht den BVB-Gründern eine Szene, will die Abspaltung verhindern, es gibt Handgreiflichkeiten. Nur 18 der Rebellen ziehen die Klubgründung dann noch durch © Getty Images

Zum Namen "Borussia" inspiriert die Gründer übrigens das Werbeschild einer örtlichen Brauerei. Auch die Gründung des BVB hat also ein wenig mit der Reklame eines Getränkeherstellers zu tun © Getty Images

100 Jahre später, 19. Mai 2009: Ein anderer Getränkehersteller will sich mit einem eigenen Verein im deutschen Fußball etablieren, übernimmt hierzu die Oberliga-Lizenz des sächsischen Kleinstadtvereins SSV Markranstädt. Der neue Verein RasenBallsport Leipzig betritt die Bühne © Imago

Der Deal mit Markranstädt ist umstritten, ein ähnlicher mit dem FC Sachsen Leipzig war zuvor 2006 an satzungstechnischen Bedenken des DFB gescheitert. In der Oberliga müssen zunächst nur die Regionalverbände zustimmen © Getty Images

Im 5.500 Zuschauer fassenden Stadion am Bad nimmt RB Leipzig zur Saison 2009/10 den Spielbetrieb auf. Seitdem hat sich der Klub recht flott entwickelt © Getty Images

DIE TRADITIONEN: RB ist natürlich kein Traditionsklub, aber die Stadt Leipzig hat sehr viel Fußballtradition. Sie stellt 1903 den ersten gesamtdeutschen Meister (VfB Leipzig), zu DDR-Zeiten holt Chemie Leipzig zwei Meistertitel, Lok Leipzig mit dem jungen Olaf Marschall (M.) 1987 auch fast den Europapokal der Pokalsieger © Imago

Nach der Wende schafft es der neu gegründete Lok-Nachfolger VfB Leipzig nur kurzzeitig in die Bundesliga, aus der Zweiten Liga - wo ihn zwischenzeitlich BVB-Idol Siggi Held trainiert - muss der VfB 1998 runter. Die Traditionsstadt versickert in den Amateurligen. Ein Grund, warum RB sich genau dort ansiedelt © Getty Images

Die Dortmunder Fußballtradition hat der BVB dagegen höchstselbst geprägt - und sie ist reich: Acht deutsche Meisterschaften, drei Pokalsiege und weitere Meilensteine. 1966 im Pokalsieger-Cup der erste deutsche Europapokalsieg überhaupt. Lothar Emmerich stemmt hier die Trophäe © Imago

Und dann natürlich 1997, der Gewinn der Champions League gegen Juventus Turin in München durch zwei Tore von Karl-Heinz Riedle (links vorn) und eines von Lars Ricken (mit Pokal) © Getty Images

Ottmar Hitzfeld ist der Trainer-General, der den BVB zum Triumph führt ... © Getty Images

... und sich damit einen festen Platz im Dortmunder Mythen-Gedächtnis sichert © Getty Images

DIE STRUKTUREN: Die BVB-Lizenzspielerabteilung ist seit 1999 in die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) ausgelagert, eine Mischform aus Aktien- und Personengesellschaft. Ein Jahr darauf bringt die damalige Vereinsführung den BVB als ersten und einzigen Bundesligisten an die Börse © Imago

BVB-Hauptsponsor Evonik - ein Chemieunternehmen mit Sitz in Essen - ist inzwischen größter Einzelaktionär (14,78 Prozent), auch Signal Iduna (5,43) und Puma (5) halten Anteile, ebenso der eingetragene Verein BVB (5,53) und der Nahrungsmittelunternehmer und Aufsichtsrat Bernd Geske (9,35), der Rest (59,91) ist Streubesitz © Getty Images

Bei RB ist Streubesitz nicht so sehr das Thema: Die Leipziger haben ihre Lizenzspielerabteilung 2014 ausgegliedert, die RasenBallsport Leipzig GmbH gehört zu einem Prozent dem Verein und zu 99 Prozent Red Bull. Wie das mit der 50+1-Regel zusammenpasst, die komplett fremdgesteuerte Klubs eigentlich verbietet? © Getty Images

In der Gesellschafterversammlung haben die 17 stimmberechtigten Vereinsmitglieder formell die Mehrheit, die handverlesenen Klubvertreter agieren faktisch jedoch ganz im Sinne des Mutterunternehmens. Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz (Foto) muss sich keine Sorgen um seine Investitionen machen © Getty Images

DIE MACHER: Klublegende Michael Zorc (r.) ist seit 1999 Dortmunds Manager, Hans-Joachim Watzke wird zwei Jahre später Schatzmeister, dann Geschäftsführer und Gesicht des Vereins. Nach der schweren finanziellen Krise zur Jahrtausendwende führt das Duo den BVB gemeinsam wieder nach oben © Getty Images

Unterstützt werden die beiden seit 2018 von Sebastian Kehl (Bild) als Leiter der Lizenspielerabteilung und Matthias Sammer als externem Berater © Getty Images

Wichtigster Mann bei RB in den vergangenen Jahren ist Ralf Rangnick, der schon Mastermind hinter dem Durchmarsch von 1899 Hoffenheim in die Bundesliga war. 2012 übernimmt er als Sportdirektor der Red-Bull-Klubs, konzentriert sich später auf Leipzig und ist zwischenzeitlich zweimal Trainer. Seit Sommer ist er nun Head of Sport and Development Soccer bei der Red Bull GmbH © Getty Images

Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender bei RB ist Oliver Mintzlaff, Rangnicks langjähriger Berater. Der 44-Jährige war früher Langstreckenläufer und ist von 2014 bis 2017 "Head of Global Soccer" bei Red Bull und RB-Boss. Dazwischen arbeitet er für Puma und die Agentur von Mario Gomez' Berater Uli Ferber. Er betreut dabei eine recht bunte Mischung prominenter Gesichter © Getty Images

Neben Rangnick und Gomez zählen seinerzeit auch Läuferin Sabrina Mockenhaupt und Schlagersängerin Andrea Berg (Foto), Ferbers Ehefrau, zu den Klienten © Getty Images

Unterstützt wird Mintzlaff seit diesem Jahr von Markus Krösche. Der frühere U21-Nationalspieler kommt im Sommer vom SC Paderborn nach Sachsen und tritt dort die Nachfolge von Ralf Rangnick als Sportdirektor an © Getty Images

DIE TRAINER: Seit letzter Saison hat Lucien Favre beim BVB das Sagen und verpasst in seiner Premierensaison nur knapp die Meisterschaft. Neun Punkte ist seine Mannschaft dem FC Bayern zwischenzeitlich bereits enteilt - und wird nach einer Schwächephase zum Ende der Saison hin doch noch abgefangen. Dennoch wird der Vertrag des Schweizers nach Saisonende vorzeitig um ein Jahr bis 2021 verlängert © Getty Images

Nach einem Stotterstart in die aktuelle Saison steht der 62-Jährige zwischenzeitlich sogar kurz vor dem Aus, kann dieses aber mit drei Siegen aus den letzten drei Spielen und dem Weiterkommen in der Champions League noch abwenden. Sein Schnitt von 2,14 Punkten pro Bundesligaspiel ist der beste eines BVB-Trainers in der Geschichte © Getty Images

Während die Dortmunder auf der Trainerbank mit dem 62-Jährigen Favre auf geballte Erfahrungen setzen, steht bei RB seit Sommer der 30 Jahre jüngere Julian Nagelsmann an der Seitenlinie. Nach dreieinhalb Jahren bei der TSG Hoffenheim entscheidet sich der 32-Jährige im Sommer dazu, in Leipzig den nächsten Schritt zu machen © Getty Images

Und bislang scheint die Kombination Nagelsmann und RB Leipzig auch optimal zu passen. Durch sechs Siege in Serie übernimmt RB am vergangenen Wochenende die Tabellenführung und könnte mit einem Sieg gegen den BVB unter Umständen sogar schon die Herbstmeisterschaft unter Dach und Fach bringen © Getty Images

DIE KONZEPTE: RB setzt von Anfang an einen klaren Schwerpunkt auf junge, entwicklungsfähige Spieler, die langsam zu Top-Akteuren reifen sollen. Auch in dieser Saison ist keiner der Neuzugänge - mit Ausnahme von Ersatztorwart Philipp Tschauner - älter als 23 Jahre alt. Überhaupt ist Tschauner der einzige Akteur im Kader, der über 30 ist © Getty Images

Dennoch hat sich die Philosophie der Leipziger in den letzten Jahren ein wenig verändert. Darf in der ersten Saison noch kein Spieler mehr als drei Millionen Euro im Jahr verdienen, liegen die Gehälter von Marcel Sabitzer (5,5 Millionen) und Sturmpartner Timo Werner (7 Millionen) mittlerweile deutlich über der damals festgelegten Grenze © Getty Images

Beim BVB nimmt man es mit dem Alter der Neuzugänge nicht ganz so wichtig wie in Leipzig - dennoch baut auch das Konzept der Dortmunder vornehmlich auf der Verpflichtung, Förderung und Entwicklung junger Talente. Dafür nehmen Watzke und Zorc gerne auch etwas mehr Geld in die Hand. Alleine vor dieser Saison werden 127,5 Millionen Euro in neue Spieler investiert © Getty Images

Jedoch müssen die Dortmunder in jüngster Vergangenheit auch schon mehrfach erfahren, welche Risiken die eigene Transferpolitik nach sich ziehen kann. So streiken sich nacheinander zunächst Ousmane Dembélé (l.) und danach Pierre-Emerick Aubameyang (r.) aus ihren Verträgen © Getty Images

Die Lobeshymnen der Presse, das Interesse internationaler Top-Klubs, hochdotierte Sponsorenverträge – das alles scheint dem ein oder anderen zu Kopf zu steigen. Zuletzt macht auch Jadon Sancho immer wieder Stunk, hat sich inzwischen aber wieder gefangen und überzeugt mit sieben Toren in den letzten sechs Spielen © Getty Images

DIE FANS: Dortmund ist der Zuschauermagnet der Liga, zu jedem Heimspiel 2018/19 kommen über 75.000 Fans, der Zuschauerschnitt von 80.841 ist erneut Liga-Bestwert. 55.000 Anhänger haben eine Dauerkarte, 159.037 sind als Mitglieder organisiert, laut BVB gibt es zudem über 850 offizielle Fanklubs in denen über 55.000 Fans organisiert sind © Getty Images

In die Red Bull Arena kommen in der Vorsaison durchschnittlich 38.380 Fans bei einer Maximalkapazität von 42.146. RB hat in Leipzig - einer Stadt mit viel Fußballtradition - schon zahlreiche Zuschauer für sich gewonnen, 22.500 haben eine Dauerkarte. Das sind 2.500 mehr als noch in der vergangene Spielzeit. Fanklubs haben die Roten Bullen bislang aber lediglich 60 © Getty Images

DIE BISHERIGEN DUELLE: Sechsmal stehen sich beide Klubs bislang in Pflichtspielen gegenüber. Mit drei Siegen bei zwei Niederlagen und einem Unentschieden hat der BVB dabei die Nase leicht vorn. Das erste Aufeinandertreffen kann jedoch Leipzig für sich entscheiden. Am zweiten Spieltag der Saison 2016/2017 setzt sich der Aufsteiger durch ein Tor von Naby Keita in der 89. Minute mit 1:0 gegen die Borussia durch © Getty Images

Im Rückspiel kommt es in Dortmund dann zum Skandal. RB-Anhänger werden vor dem Spiel von Teilen der Dortmunder Fanszene attackiert und mit Steinen, Dosen und Flaschen beworfen. Im Stadion werden auf der Südtribüne unzählige Protestplakate mit teilweise geschmacklosen Botschaften präsentiert. Als Konsequenz daraus sperrt der DFB die "Gelbe Wand" für das nächste Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg © Getty Images