Mesut Özil nur Ersatz beim FC Arsenal: Hohe Kosten, wenig Ertrag

"Ich war seit meinem ersten Tag sehr offen zu Mesut. Ich dachte, er wäre fit, bereit und wollte auf seinem Level Leistung bringen", erklärte Arteta. "In dem Moment, an dem ich sehe, dass er dafür wieder bereit ist, werde ich ihn wie jeden anderen auch behandeln."

Indirekt wirft der Trainer Özil also mangelhafte Fitness vor. Und dass er in der aktuellen Verfassung dem Team nicht weiterhelfen könne.

Özil Topverdiener bei Arsenal

Özil hatte nach dem Spiel ein Bild gepostet, in dem er auf das Arsenal-Wappen zeigt und schrieb dazu: "No matter what" ("Egal, was passiert").