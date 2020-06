Eishockey: Früherer NHL-Star Daniel Carcillo erhebt Missbrauchsvorwürfe

Am Donnerstag reichte er als Hauptkläger beim Kammergericht in Ontario zusammen mit anderen Betroffenen eine Sammelklage gegen die Canadian Hockey League ein, den Dachverband der drei kanadischen Juniorenligen.

Anklage wegen sexuellem Missbrauchs

Die Anschuldigungen beziehen sich auf seine Zeit in der Ontario Hockey League (OHL), eine der drei Ligen, in der Saison 2002/03.

Cardillo nennt darin schockierende Einzelheiten, die einen riesengroßen Skandal im gesamten kanadischen Eishockey aufdecken könnten. Er gibt an, dass er und andere Neulinge "wiederholt mit einem abgesägten Torwartstock auf das nackte Gesäß geschlagen wurden" und sie "zu acht nackt in die Bustoilette geschickt wurden".

Er sei nur eines der Kinder gewesen, die dadurch psychische Traumata erlitten haben, sagte Carcillo in einer Erklärung, die er per Twitter veröffentlichte: "Ich weiß, dass es noch viele andere gibt, denen es genauso ergangen ist wie mir."

Garrett Taylor, der von 2008 bis 2010 in der Western Hockey League spielte, war einer von ihnen. Er schloss sich ebenfalls als Hauptkläger in dieser Angelegenheit an.

Carcillo: Verantwortliche wussten davon

