Joachim Löw zur drohenden Terminhatz: "Haben Belastung im Blick"

Dies hält Löws ehemaliger Assistent Hansi Flick auch für dringend geboten. "Wir haben eine ganz besondere Situation, die so vorher noch nie da war. Man kann immer sagen, die (Spieler) müssen das verkraften, das ist immer ein Totschlagargument, aber irgendwann ist der Körper nicht mehr belastbar", sagte der Trainer des FC Bayern München am Freitag. Den Spielern müsse eine Pause zugestanden werden, dies sei auch "ganz im Sinne von Joachim Löw".

Flick fordert "mindestens 14 Tage Urlaub"

Flick schlägt einen gemeinsamen Austausch zur Lösung des Problems vor: "Es wäre wichtig, alle an einen Tisch zu bringen, einen Moderator dazuzuschalten und einen Weg zu finden." Es sei wichtig, dass die Spieler "mindestens 14 Tage Urlaub und zwei Wochen Vorbereitung haben". Viele seien schließlich seit Januar im Training, und hätten bereits "enorm viel Spiele" in den Beinen.

Die Nationalmannschaft soll Anfang September gegen Spanien und in der Schweiz in die neue Saison der Nations League starten - nur wenige Tage nach dem Champions-League-Finale am 23. August in Lissabon.