FIFA 21: Spiel kommt im Oktober für PS4 und Xbox One

Trotz Corona wird es auch 2020 eine neue Ausgabe der Fußballsimulation von EA geben. Am Donnerstag wurden im Zuge der EA Play die ersten offiziellen Infos zu FIFA 21 enthüllt.

Genaue Details nannte Electronic Arts zwar nicht, gab aber in einer Art Roadmap an, im Verlauf des Sommers weitere Informationen zum Gameplay, dem Karriere-Modus, Pro Clubs und FIFA 21 Ultimate Team liefern zu wollen. Interessant ist auch, dass EA den VOLTA-Modus in FIFA 21 beibehält.