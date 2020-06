Bundesliga: Nächste Saison könnte ohne FC Bayern starten

Robert Lewandowski und seine Münchner steigen womöglich verspätet in die neue Bundesliga-Spielzeit ein © Imago

Der Abschluss der laufenden Europapokalsaison könnte Auswirkungen auf die neue Bundesliga-Spielzeit haben, vor allem wenn die Klubs in Europa weit kommen.

Geht der Bundesliga-Start in die kommende Saison ohne den FC Bayern über die Bühne?

Das Thema: Wie können sich die Spieler der betroffenen Klubs nach den Finalturnieren in der Champions League und der Europa League ausreichend regenerieren und auf die nächste Saison vorbereiten?

Urlaub für den Meister: FCB geht vor CL in den Urlaub

Vier Wochen Pause für Bayern und Co.

Diese Lösung soll sich abzeichnen und hätte beispielsweise im Fall des Final-Einzugs der Bayern zur Folge, dass sie nach dem Champions-League-Endspiel am 23. August bis zum 20. September Pause haben.

Da die DFL derzeit plant, die Saison schon am 11. September starten zu lassen, würden die Bayern erst am 2. Spieltag ihre erste Partie bestreiten, eventuell als Montagabendspiel am 21. September. Die Partie des 1. Spieltags müsste dann nachgeholt werden.