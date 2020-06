La Liga: Marco Asensio feiert Traum-Comeback bei Real Madrid

Real Madrid bleibt am FC Barcelona dran - weil Marco Asensio mit seinem ersten Ballkontakt nach fast eine Jahr trifft und Karim Benzema zaubert.

Zidane begeistert

Nach einer Ecke von rechts landete der Ball auf der linken Seite bei Ferland Mendy. Dieser brachte den Ball erneut in den Strafraum, wo Asensio den Ball per Direktabnahme im Tor unterbrachte. Sein erster Treffer in La Liga seit September 2018.