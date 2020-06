Union Berlin: Geschäftsführer Oliver Ruhnert über den Klassenerhalt

Was vor der Saison wohl die wenigsten Experten erwartet hatten, erfüllte sich schon nach dem 32. Spieltag: Union Berlin hat den Klassenerhalt in seiner ersten Bundesligasaison gepackt.

Dabei bleibt der ursprüngliche Union-Plan zwar bestehen, doch eine Weiterentwicklung soll dennoch stattfinden. "Wir machen uns Gedanken und wir analysieren. Wir wollen sehen, wo wir uns verbessern können. Der Trainer würde sagen, wir können uns noch in vielen Bereichen verbessern. Wir müssen aber sehen, was wir als Klub für Möglichkeiten haben und was kannst du dir aus deinem Spielermaterial zusammenstellen. Wir können uns in der Aktion mit Ball verstärken."