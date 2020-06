Bayern-Dominanz: Christian Streich wünscht sich mehr Abwechslung an der Spitze

Für Christian Streich, der am Samstag am vorletzten Spieltag mit dem SC Freiburg beim neuen und alten Meister antreten muss, war die Saison an der Tabellenspitze beileibe "nicht langweilig, aber am Ende ist halt Bayern vorne". (Bundesliga, 33. Spieltag: FC Bayern - SC Freiburg, Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)