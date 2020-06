Max Kruse kündigt Vertrag mit Fenerbahce Istanbul einseitig

Fenerbahce widerspricht Kruses Version

Fenerbahce sei vor den Einschnitten im Zuge der Corona-Pandemie mit keinen Zahlungen an Kruse in Rückstand geraten, hieß es in der Mitteilung des Vereins. Bezüglich der Zahlungen in Zeiten der Krise habe Kruse auf Kontaktversuche nicht geantwortet.