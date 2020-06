Darts: Fallon Sherrock wird nach Niederlage von User beschimpft

Die 25-jährige Britin hat bei dem aktuell stattfindenden Turnier Icons of Darts keinen leichten Stand und sieben von acht Partien verloren.

Nach einer Niederlage schickte ein User auf Instagram folgende persönliche Nachricht an Sherrock, die diese nun veröffentlichte: "Du bist so scheiße, du Schlampe. Ich würde liebend gerne auf deinen hässlichen Kopf treten."

Sherrock versteht die Welt nicht mehr

Sherrock, die bei der Darts-WM sensationell in die 2. Runde kam, kommentierte den Screenshot auf Twitter mit den Worten: "Alles, was ich getan habe, ist ein Darts-Match nicht zu gewinnen. Das ist so falsch."