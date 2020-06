2. Bundesliga: Holstein Kiel - Dynamo Dresden 2:0 - Löwe attackiert DFL

Nach einer Niederlage in Kiel steht Dynamo Dresden mit einem Bein in der 3. Liga. Verteidiger Chris Löwe lässt seinen Emotionen nach dem Spiel freien Lauf.

Für Dynamo Dresden gehen die Lichter in der 2. Liga allmählich aus. Der Tabellenletzte verlor am Donnerstag auch bei Holstein Kiel mit 0:2 (0:1) und hat nun kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt.

Löwe emotional: "Wir sind die, die den Preis zahlen"

"Glauben Sie ehrlich, dass einer von denen in der DFL, Christian Seifert (Geschäftsführer DFL., Anm.) oder wer auch immer, sich eine einzige Sekunde Gedanken macht, was bei uns in unseren Köpfen vorgeht?", sagte der sichtlich emotionale Verteidiger mit zittriger Stimme. "Das ist denen alles scheißegal! Wir sind am Ende die, die den verf***ten Preis bezahlen für den ganzen Scheiß!"