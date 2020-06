Julian Weigl verzückt Benfica Lissabon mit Tor-Premiere: "Wir lieben dich"

Ex-BVB-Profi Julian Weigl erzielt ein besonderes Tor und bringt Benfica Lissabon damit in Schlagdistanz zum FC Porto. In den sozialen Medien gibt es eine Liebeserklärung.

Diese fünf deutschen Worte postete der Twitter-Account von Benfica Lissabon am Mittwochabend. Doch warum ließ sich der offizielle Vereinsaccount zu einer solchen, virtuellen Liebeserklärung in einer fremden Sprache hinreißen?

Die Lösung versteckt sich in den Worten zuvor. "Erstes Tor für uns, erstes Kopfballtor seiner Karriere, Spieler des Spiels", hieß es dort. Nun ist der ehemalige Dortmunder Julian Weigl kein wirklicher Torjäger, dafür sorgt allein schon seine Position im zentralen Mittelfeld. Seine Bilanz von 34 Spielen mit gerade einmal zwei Toren in der laufenden Saison unterstreicht dies.

Aber am Mittwochabend spielte all dies keine Rolle mehr. Benfica gastierte beim Mittelfeldteam Rio Ave FC. Nach Treffern von Mehdi Taromi (26.) und Haris Seferovic (64.) stand es 1:1-Unentschieden, was ein herber Rückschlag für die Titelambitionen der Hauptstädter bedeutet hätte. Schließlich lagen sie vor dem Spieltag zwei Punkte hinter dem Erzrivalen FC Porto.