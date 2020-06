VdV-Vize Carsten Ramelow über neues Spielerbündnis um Mats Hummels

"Die dritte Macht" - so berichtete der kicker am Donnerstag.

"Das verwundert uns schon"

Dem 46 Jahre alten ehemaligen Nationalspieler zufolge gebe es unter den "Profis, die in der Gewerkschaft sind, auch einige, die sich jetzt zu dem Bündnis dazu zählen. Und es gab auch Gespräche zwischen der DFL, den Spielern und der VdV zum Thema Corona. Aber dass jetzt so ein Thema aufkommt, verwundert uns schon."

Was bezweckt dieses Bündnis? Spieler und Spielerinnen aus den drei professionellen Männer-Ligen und der Frauen-Bundesliga wollen mit der Interessensvertretung dafür sorgen, dass Akteure in die Entscheidungsprozesse von Vereinen und der DFL mit einbezogen werden.

Hummels, Subotic und Co. als bekannteste Spieler

Auch Andreas Luthe vom FC Augsburg gehört dazu. "Es gibt drei Player in der Bundesliga, die DFL als Dachorganisation, die Vereine und die Spieler. Die Maßnahmen werden aber nur von zwei Playern beschlossen. Wir als Spieler sind ganz, ganz hinten in der Kette und haben dafür zu sorgen, dass Fußball gespielt wird", sagte der Torhüter.

Ramelow will erstmal abwarten, was eine finale Entscheidung betrifft. "Bevor wir nicht alle Informationen haben oder mit dem einen oder anderen Spieler gesprochen haben, müssen wir da vorsichtig sein", betont er. "Natürlich steht die Frage im Raum, wohin will man und was hat man vor?"