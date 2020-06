FC Bayern: Das Meister-Zeugnis für Lewandowski, Müller und Co.

Der FC Bayern ist zum achten Mal in Folge Deutscher Meister. Doch welcher Spieler konnte in diesem Meisterjahr überzeugen? SPORT1 hat das Meisterzeugnis.

Es ist der achte Titel in Folge und die 30. Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Wer konnte überzeugen, wer blieb hinter den Erwartungen zurück?

- Tor

MANUEL NEUER: Der Bayern-Kapitän ist in Weltklasse-Form und blieb in 14 seiner 32 Bundesliga-Einsätze ohne Gegentor. Mit einer Glanzparade stellte der 34-Jährige beim SV Werder Bremen den vorzeitigen Meistertitel sicher. SPORT1 -Note: 1,5

- Abwehr

BENJAMIN PAVARD: Der Neuzugang vom VfB Stuttgart hat sich sofort zum Stammspieler entwickelt und als Rechtsverteidiger behauptet. Zwar suchen die Bayern für seine Position Verstärkung, aber am starken Franzosen muss man erstmal vorbeikommen. Vier Tore und fünf Assists in 30 Bundesliga-Einsätzen sind stark. SPORT1 -Note: 2

JÉRÔME BOATENG: Unter Niko Kovac kaum beachtet fand der Weltmeister von 2014 unter Hansi Flick zu alter Stärke zurück. Boateng arbeitete an seiner Fitness und war in den vergangenen Wochen aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Möglich, dass der 31-Jährige seinen bis 2021 laufenden Vertrag erfüllt. SPORT1 -Note: 2,5

LUCAS HERNÁNDEZ: Der 85-Millionen-Euro-Neuzugang von Atlético Madrid konnte die Erwartungen an ihn, auch aufgrund seiner Verletzungen, bislang nicht erfüllen. Potential ist vorhanden, aber ob er ein Spieler für den FC Bayern ist, muss der Franzose noch unter Beweis stellen. Seine Zukunft ist offen. SPORT1 -Note: 4

DAVID ALABA: Der Österreicher ist seit dem 10. Spieltag in der Innenverteidigung gesetzt und hat sich den Titel "Abwehrboss" redlich verdient. Ob er beim FC Bayern langfristig verlängert, ist noch nicht klar, aber wahrscheinlich. Seinen Abgang können sich die Münchner eigentlich nicht leisten. SPORT1 -Note: 1,5

ALPHONSO DAVIES: Wer hätte vor der Saison gedacht, dass sich der 19-Jährige Kanadier in dieser Saison zum unverzichtbaren Linksverteidiger entwickelt? Wohl nur die Wenigsten. Kovac traute ihm diese Rolle ab dem 9. Spieltag zu, Flick hielt daran fest. Folgerichtig, dass die Bayern mit ihrem Juwel bis 2025 verlängert haben. SPORT1 -Note: 2

- Mittelfeld

THIAGO: Ob der Spanier das Vertragsangebot bis 2023 annimmt, ist weiterhin offen. Dass er sportlich verzichtbar ist, haben Kimmich und Leon Goretzka mehrfach bewiesen. Thiago kann Weltklasse sein, verzettelt sich aber viel zu oft in Schönspielerei. Sind alle fit, muss der 29-Jährige um seinen Stammplatz kämpfen. SPORT1 -Note: 3,5

JAVI MARTÍNEZ: Der baskische Triple-Held steht vor einem Abgang aus München. Flick schätzt seine Qualitäten, über den Status eines Ergänzungsspielers kommt er aber nicht mehr hinaus. In der laufenden Bundesliga-Saison kommt er nur auf rund 600 Minuten Einsatzzeit. Zu wenig für seine Ansprüche. SPORT1 -Note: 4

PHILIPPE COUTINHO: Die Leihgabe vom FC Barcelona wurde als Superstar angepriesen, konnte aber wie Hernández die Erwartungen an ihn oft nicht erfüllen. In 22 Bundesliga-Einsätzen kommt der derzeit verletzte Brasilianer auf acht Tore und sechs Assists. Dass ihn die Münchner dauerhaft verpflichten, ist nahezu ausgeschlossen. SPORT1 -Note: 3,5

LEON GORETZKA: Was für eine Saison für den Mucki-Mittelfeldspieler. Die Corona-Pause hat der Ex-Schalker genutzt, um körperlich zuzulegen. Seinem Spiel tut seine neue Kraft gut. Der 25-Jährige blüht unter Flick auf und ist gesetzt. Seine sechs Saisontore erzielte er allesamt in der Rückrunde, hinzu kommen acht Assists. SPORT1 -Note: 2

CORENTIN TOLISSO: Der Durchbruch des 25-jährigen Franzosen will nicht gelingen. Derzeit arbeitet er nach einer Knöchel-OP an seinem Comeback. Seinen letzten Bundesliga-Einsatz hatte Tolisso am 29. Februar gegen die TSG Hoffenheim (6:0). Im Sommer gilt er als Verkaufskandidat. SPORT1-Note: 4