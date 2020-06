RB Leipzig: Pressekonferenz vor Spiel gegen BVB im Liveticker

Turbulente Tage für RB Leipzig: Am Mittwoch verspielte der Tabellendritte die vorzeitige Champions-League-Qualifikation, am Donnerstag unterschrieb Superstar Timo Werner einen Vertrag beim FC Chelsea. Am Samstag winkt nun nicht nur die endgültige Qualifikation für die Königsklasse, sondern auch Platz zwei - wenn im direkten Duell das schwächelnde Borussia Dortmund geschlagen wird. (Bundesliga: RB Leipzig - BVB am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)