NBA2K20: Erster großer eSports-Wettbewerb für Nationalteams

Erstmals soll es einen internationalen eSports-Wettbewerb für Nationalteams in NBA2K20 geben. Die FIFA eSports Open 2020 entsteht in Kooperation mit dem Publisher.

Internationale Attraktivität des Basketballs

"Die FIBA ist unglaublich stolz und freut sich darauf, ihr eSports-Abenteuer mit den FIBA eSports Open 2020 zu beginnen, einem Pilotprojekt mit Freundschaftsspielen zwischen Nationalteams in Zusammenarbeit mit NBA 2K", erklärt Frank Leenders, FIBA Media and Marketing Services Director General. "Für den Zentralvorstand der FIBA ist die eSports-Initiative ein wichtiger Faktor und passt perfekt zum strategischen Ziel, die FIBA-Familie zu vergrößern. In diesen herausfordernden Zeiten bestärkt uns der Enthusiasmus einiger unserer Nationalverbände, die schon auf diesem Gebiet aktiv sind und uns in den letzten Monaten als Gründungspartner zur Seite standen."