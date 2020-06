Coppa Italia: "Phantom" Cristiano Ronaldo in der Kritik nach Neapel-Pleite

Cristiano Ronaldo verliert erstmals zwei Finals in Folge © Getty Images

Es ist das Los eines Superstars, immer im Fokus der Öffentlichkeit zu sein - in guten wie in schlechten Zeiten.

Dies gilt wohl für kaum einen Spieler so sehr wie für Cristiano Ronaldo von Juventus Turin. Am Mittwochabend unterlag er mit Juve im Finale der Coppa Italia dem SSC Neapel im Elfmeterschießen und wurde danach als Sündenbock ausgemacht.

"CR7 glänzt nicht. Ronaldo muss einen Negativrekord in seiner Karriere einstecken. Mit Juve hat der Portugiese bereits zwei Finalspiele in Serie verloren", kommentierte Tuttosport. Erstmals in seiner Karriere hat Ronaldo zwei aufeinanderfolgende Finals verloren, nachdem Juventus im Dezember bereits im Supercup-Finale gegen Lazio Rom verloren hatte.

Juve-Coach Maurizio Sarri nahm seinen Superstar in Schutz und verwies auf das fehlende Fitness-Level beim Portugiesen. "Er (Ronaldo, d. Red. ) ist in der gleichen Form wie die anderen, wie Paulo Dybala und Douglas Costa. Ihm fehlt die Spritzigkeit, um das zu machen, was für ihn am besten ist", sagte Sarri beim italienischen TV-Sender Rai .

"CR7 ist ein Phantom"

Einige Fans spekulierten in den sozialen Medien, dass Ronaldo durch seine Aufstellung als letzter Schütze wieder einmal zum Helden habe werden wollen.

20. ROMELU LUKAKU (Inter Mailand, Marktwert 100,2 Millionen Euro): Gerade in der Top 20 angekommen, knackt der Belgier schon die 100-Millionen-Marke © Getty Images

Nach durchwachsenen zwei Jahren bei Manchester United schloss er sich im Sommer Inter Mailand an - mit Erfolg. Mit 14 Treffern in 18 Spielen zeigte der bullige Stürmer sein ganzes Können © Getty Images

19. NEYMAR (Paris Saint-Germain, 100,4 Millionen): Einer der großen Ranking-Verlierer des letzten Jahres. Vor einem Jahr noch auf Platz 3, verlor der 27-Jährige fast 100 Millionen an Marktwert © Getty Images

Allein in dieser Saison kommt er verletzungsbedingt auf eine Ausfallzeit von zwei Monaten. In Hochform einer der besten Spieler der Welt. Zwölf Torbeteiligungen in zehn Ligue1-Spielen sind ein starker Wert © Getty Images

18. JOAO FÉLIX (Atletico Madrid, 100,6 Millionen): Dem 20-Jährigen wurde erst kürzlich der "Golden-Boy-Award" für den besten Nachwuchspieler Europas verliehen © Getty Images

Kam vor der Saison für 126 Millionen Euro von Benfica Lissabon, konnte aber - auch aufgrund von Verletzungen - noch nicht an die Leistungen aus der Vorsaison anknüpfen © Getty Images

17. TAMMY ABRAHAM (FC Chelsea, 103,1 Millionen): Der 22-Jährige ist der Senkrechtstarter der Saison beim Klub aus London © Getty Images

Schlug nach seiner Rückkehr von Aston Villa direkt ein, weil er wegen der gegen Chelsea verhängten Transfersperre auch die Chance erhält. Traf in 20 Spielen in der Premier League schon zwölf Mal © Getty Images

16. RICHARLISON (FC Everton, 104 Millionen): Der 22-Jährige wechselte im Juli 2018 für 39 Millionen Euro den "Toffees" und entwickelte sich schnell zu einem Aushängeschild des Klubs © Getty Images

Im November 2019 verlängerte er seinen ohnehin schon langfristigen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2024. In einer durchwachsenen Saison sticht der Brasilianer mit sieben Toren und drei Vorlagen heraus © Getty Images

15. TRENT ALEXANDER-ARNOLD (FC Liverpool, 110,5 Millionen): Spielt seitdem er sechs Jahre alt ist für die "Reds" und ist trotz seiner erst 21 Jahre bereits eine der prägenden Identifikationsfiguren an der Merseyside © Getty Images

Bildet mit Andy Robertson das vielleicht beste Außenverteidiger-Duo Europas. Kommt wettbewerbsübergreifend auf starke zehn Assists © Getty Images

14. ROBERTO FIRMINO (FC Liverpool, 111,5 Millionen): Ein weiteres Gesicht des Liverpooler Erfolgs der vergangenen Jahre. Wechselt im Jahr 2015 von Hoffenheim zu den "Reds" und entwickelt sich unter Jürgen Klopp zu einem Weltklasse-Stürmer © Getty Images

Hat nicht die Torquote eines Lewandowski, besticht aber als "Raumöffner" für die pfeilschnellen Außen und durch seine Arbeitsmoral. Für Klopp unersetzlich © Getty Images

13. TIMO WERNER (RB Leipzig, 112 Millionen): Der erste und einzige Deutsche in den Top 20. Unter Nagelsmann nicht mehr nur der Konterspieler, sondern auch eine häufig gesuchte Anspielstation im Aufbauspiel © Getty Images

Schloss die Bundesliga-Hinrunde mit einer überragenden Bilanz von 18 Toren und sechs Vorlagen in 17 Spielen ab. Kein deutscher Stürmer seit Gerd Müller traf in einer Hinrunde so häufig wie der 23-Jährige © Getty Images

12. JAMES MADDISON (Leicester City, 112,4 Millionen): Eine echte Überraschung so weit vorne im Ranking. Dem Engländer hatten vor der Saison wohl nur die wenigsten eine solche Saison prophezeit © Getty Images

Hat unter Brendan Rodgers nochmals einen Sprung gemacht, ist der Lenker und Denker des Angriffsspiels der "Foxes". Auch wegen seiner neun Torbeteilgungen in 20 Spielen steht Leicestter derzeit auf Rang zwei der Premier League © Getty Images

11. GABRIEL JESUS (Manchester City, 115,6 Millionen): Der 22-Jährige ist in dieser Saison deutlich häufiger gefragt als in der Vorsaison. Hat in der Premier League bereits nach der Hinrunde fast die Anzahl der Spielminuten aus der gesamten letzten Saison erreicht © Getty Images

Pep Guardiola vertraut ihm - und Jesus zahlt es zurück. Mit elf Torbeteiligungen in 17 Spielen befindet er sich auf dem besten Wege, Sergio Agüero langfristig zu ersetzen © Getty Images

10. LAUTARO MARTINEZ (Inter Mailand, 115,7 Millionen): Kongenialer Partner von Lukaku. Besticht durch seine Giftigkeit und Abschlussstärke. Unter Antonio Conte eine Art Griezmann in seiner Zeit bei Atlético - tiefstehend, abwartend, eiskalt zuschlagend © Getty Images

Wettbewerbsübergreifend netzte der Argentinier schon 14 Mal. Steht in 18 Spielen bei der Nationalelf auch schon bei neun Toren © Getty Images

9. ANTOINE GRIEZMANN (FC Barcelona, 123,6 Millionen): Wechselte vor der Saison für 120 Millionen Euro nach langem Gezeter zu seinem Wunschverein aus Katalonien. Hat in der Anfangszeit wohl kleinere Probleme mit Messi © Getty Images

Scheint seinen Platz und Rolle (spielt nun häufiger auf Außen) in der Mannschaft mittlerweile gefunden zu haben. Elf Torbeteiligungen in 18 Liga-Spielen sind eine ordentliche Quote © Getty Images

8. LIONEL MESSI (FC Barcelona, 125,5 Millionen): Fünf Jahre jünger und der Argentinier stünde in diesem Ranking wohl mit großem Abstand auf Platz eins. Wurde mit 32 Jahren im Dezember 2019 zum sechsten Mal Weltfußballer - und das mit Recht © Getty Images

Kam in der Saison 18/19 wettbewerbsübergreifend auf 73 Torbeteiligungen in 50 Spielen. Im zehnten Jahr in Folge ist er damit immer mindestens an 50 Toren direkt beteiligt © Getty Images

7. MARCUS RASHFORD (Manchester United, 124.3 Millionen): Für den 22-Jährigen ging es dreieinhalb Jahre stetig bergauf. Mit 18 hatte der Mittelstürmer einen Marktwert von drei Millionen Euro. © Getty Images

Für die englische Nationalmann-schaft traf Rashford in 38 Spielen zehn Mal. In der aktuellen Saison erzielte der gebürtig aus Manchester stammende Angreifer in 21 Ligaspielen zwölf Tore © Getty Images

6. HARRY KANE (Tottenham Hotspur, 150,5 Millionen): Der Mittelstürmer der Spurs hat sich seine Position mit regelmäßigen Topleistungen redlich verdient © Getty Images

In der laufenden Runde traf er in 20 Ligaspielen elf mal ins Schwarze, bereitete weitere zwei Tore vor. Damit dürfte er am Ende der Saison besser sein als in der vergangenen Spielzeit, als er 17 Ligatreffer erzielte © Getty Images

5. SADIO MANÉ (FC Liverpool, 155,8 Millionen): Die starken Leistungen des 27-Jährigen sind der Konkurrenz wurden jüngst mit der Ehrung als Afrikas Fußballer des Jahres gewürdigt © Getty Images

Legt als Teil von Liverpools Angriffstrio auch diese Saison starke Zahlen auf - bereits 19 Torbeteiligungen (elf Tore, acht Assists) in ebensovielen Premier-League-Spielen © Getty Images

4. JADON SANCHO (Borussia Dortmund, 168,9 Millionen): Diese rasenschnelle Entwicklung hätte wohl auch bei Borussia Dortmund niemand so erwartet. Der 18-Jährige ist zum teuersten Spieler der Bundesliga avanciert © Getty Images

Im Sommer 2017 kam der Jungstar aus der Jugend von ManCity zum BVB, die damalige Ablösesumme: knapp 7,8 Millionen Euro. Seitdem ist sein Marktwert explodiert, Transfergerüchte gibt es en masse © Getty Images

3. MOHAMMED SALAH (FC Liverpool, 175,1 Millionen): Auch seine Entwicklung nach dem Wechsel auf die Insel 2017 ist rasant. Der heute 27-Jährige schoss im ersten Reds-Jahr unglaubliche 44 Pflichtspiel-Toren und Liverpool damit 2018 unter anderem ins Champions-League-Finale © Getty Images

In der Saison 18/19 waren es dann zwar "nur" 27 Treffer - dafür stand am Ende aber der Gewinn des Champions-League-Titels. Ganze 42 Millionen Euro zahlte Liverpool 2017 für Salah an die Roma © Getty Images

2. RAHEEM STERLING (Manchester City, 223,1 Millionen): Der 25 Jahre alte Linksaußen spielt seit 2015 für die Citizens und ist aktuell der wertvollste englische Fußballer © Getty Images

Für seinen Mega-Wert sind elf Tore und zwei Vorlagen in 20-Ligaspielen noch eher niedrig, gerade in der Champions League glänzt Sterling diese Saison aber mit schon fünf Treffern und drei Assists in sechs Spielen. City zahlte schon 2015 über 63 Millionen für das Juweöl © Getty Images

1. KYLIAN MBAPPÉ (Paris Saint Germain, 265,2 Millionen): Der Franzose ist der wertvollste Spieler der Welt. Schon vor einem Jahr überholte er Lionel Messi und Neymar im Ranking und ist immer noch erst 21 Jahre jung... © Getty Images