FC Bayern: Thomas Müller dankt Mitarbeitern und kündigt große Taten an

An den Bürofenstern in der Geschäftsstelle an der Säbener Straße positionierten sich daraufhin die Mitarbeiter der Münchner mit Schals und Meister-T-Shirts, auch auf den Terrassen und Balkonen wurde den Spielern applaudiert und La Ola gemacht.

Müller kündigt Titel in Champions League an

Voller Selbstbewusstsein schob er hinterher: "Jetzt müssen wir wieder durchziehen. Wir ziehen auf jeden Fall durch bis Ende August. Wann ist ist das Finale (der Champions League, Anm. d. Red.) ? Am 23. August. Dann sehen wir uns am 24. wieder hier."

Anders als sein Trainer vermied Müller das Wort "hoffentlich" - der Vize-Kapitän geht also vom Erreichen des Finals in der Champions League aus.

Das Finalturnier der Champions League startet am 12. August und wird bis zum Endspiel am 23. August in Lissabon gespielt. Zuvor muss der FCB noch am 7. oder 8. August das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea absolvieren (Hinspiel: 3:0).