Timo Werner verabschiedet sich bei RB Leipzig nach Chelsea-Wechsel Werners emotionaler RB-Abschied

Timo Werner wechselt zum FC Chelsea © Getty Images

Kurz nach der Bekanntgabe seines Wechsels zum FC Chelsea veröffentlicht Timo Werner ein emotionales Statement, mit dem er sich aus Leipzig verabschiedet.

Timo Werner verlässt RB Leipzig nach vier Jahren in Richtung Insel.

Unmittelbar nach Bekanntgabe des Wechsels veröffentlichte der Stürmer ein Statement, indem er sich von den Leipziger Fans verabschiedete und bei ihnen für die Unterstützung bedankte.

"Mit großer Vorfreude und dennoch schweren Herzens gehe ich diesen neuen Schritt in meinem Leben", schreibt Werner in seinem Statement.

Sein Dank richtet er an "die Fans, die Teamkollegen, die Verantwortlichen, die Mitarbeiter, an alle weiteren Menschen, die ich hier bisher kennengelernt habe und an diese wunderbare Stadt Leipzig, in der ich mich von Tag Eins zuhause gefühlt habe."

Auf Instagram richtete Werner auch einige Worte an die Chelsea-Fans. "Hey Chelsea-Fans, ich bin sehr glücklich nächstes Jahr zu Chelsea zu kommen und an der Stamford Bridge zu spielen. Bis bald", sagte er in einer Videobotschaft.

Werners Abschiedsstatement im Wortlaut:

"Liebe RB Leipzig Familie, Time to say goodbye - nach 4 wunderbaren und prägenden Jahren ist es heute an der Zeit euch mitzuteilen, dass ich mich entschieden habe in der nächsten Saison nach England zu wechseln. Mit großer Vorfreude und dennoch schweren Herzens gehe ich diesen neuen Schritt in meinem Leben.

Ich kann mich noch gut erinnern, als ich 2016 als 20-Jähriger nach Leipzig kam. Mein erstes Spiel gegen Hoffenheim, mein erstes Heimspiel gegen Dortmund, mein erstes Tor gegen den HSV... Nun, 4 Jahre später, blicke ich auf so viele schöne Erlebnisse, Erfolge und Begegnungen zurück, die ich immer bei mir behalten werde.

Deshalb möchte ich DANKE sagen. VIELEN DANK an die Fans, die Teamkollegen, die Verantwortlichen, die Mitarbeiter, an alle weiteren Menschen, die ich hier bisher kennengelernt habe und an diese wunderbare Stadt Leipzig, in der ich mich von Tag Eins zuhause gefühlt habe.