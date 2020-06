Bayern-Boss Rummenigge kritisiert UEFA für Länderspiel-Pläne

Karl-Heinz Rummenigge hofft in Sachen Terminkalender noch auf eine Kehrtwende bei der UEFA. Der Boss des FC Bayern fordert Garantien für die Spieler.

Bayern Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) für deren Festhalten am Zeitplan der Nations League kritisiert.

"Ich halte es ehrlich gesagt für nicht gut, was da diskutiert und hoffentlich noch nicht final beschlossen wurde", sagte Rummenigge im ZDF-Morgenmagazin über die Pläne, die Spiele der DFB-Auswahl am 3. und 6. September gegen Spanien und in der Schweiz vorsehen.