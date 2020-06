WWE: Mustafa Ali wechselt von SmackDown zu RAW

Der Pro Wrestling Insider und andere Portale vermelden übereinstimmend, dass Ali bei der Montagsshow aktiv werden wird, sobald er in den Ring zurückkehrt. Der Wechsel ist von WWE noch nicht offiziell bestätigt worden.

Nicht im Ranking vertreten sind Stars wie John Cena, die 2019 nicht bei WWE in den Ring stiegen - aber auch z.B. Ronda Rousey, die aktuell nicht mehr bei WWE aktiv ist © Getty Images

Von SmackDown zu RAW

2018 wurde Ali daher in den Hauptkader befördert, wo er mit Duellen gegen den damaligen WWE-Champion Daniel Bryan etabliert wurde - Bryan soll auch hinter den Kulissen ein entscheidender Befürworter von Alis Push gewesen sein.

Im Jahr darauf spielte Ali eine unfreiwillige Rolle in einer der größten WWE-Storys des Jahres: Weil er sich eine reale Kopfverletzung zuzog, nahm Kofi Kingston seinen Platz im Elimination-Chamber-Match bei No Escape ein - und nahm dabei so viel Fahrt auf, dass WWE ihn bei WrestleMania 35 zum Champion machte.