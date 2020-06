Pep Guardiola von Manchester City mit Statement gegen Rassismus

Pep Guardiola meldet sich in der Debatte um Rassismus und Diskriminierung von Schwarzen mit einem emotionalen Statement zu Wort. Spieler und Trainer knien.

Star-Trainer Pep Guardiola hat sich mit emotionalen Worten gegen Rassismus und Diskriminierung von Schwarzen ausgesprochen. "Wir sollten tausend Millionen Nachrichten an die schwarzen Menschen schicken. Seit mehr als 400 Jahren tun wir das diesen liebevollen Menschen an", sagte der Spanier nach dem 3:0 (1:0) seines Teams Manchester City gegen den FC Arsenal zu Sky UK: "Ich bin beschämt darüber, was die weißen Menschen den Schwarzen angetan haben."