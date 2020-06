WWE NXT: Bayley und Sasha Banks unangenehm überrascht

Nox und Blackheart verlangten Bayley und Banks alles ab, mit dem Aufgabegriff Cattle Mutilation (der Finisher von Daniel Bryan, bevor er zu WWE kam) brachte Blackheart Banks gar in ernste Bedrängnis, die Bayley nicht ganz fair auflöste, indem sie Nox und den Ringrichter mit einem Stuhl ablenkte und Banks dann half, den Griff umzudrehen. Im Banks Statement, dem eigenen Aufgabegriff von "The Boss" musste Blackheart schließlich abklopfen.

Ebenfalls seit langem ein glückliches Paar: THE MIZ und die langjährige WWE-Diva MARYSE, die in den USA sogar eine gemeinsame Reality-Show ("Miz and Mrs.") haben. Gerade erwartet Maryse ihr zweites Kind von Miz © WWE

Auch der düstere BRAY WYATT (THE FIEND) hat sanfte Seiten: Die Frau an seiner Seite ist Ringsprecherin JOJO OFFERMAN, die beiden haben mittlerweile zwei Kinder © instagram.com/joseann_alexie

Vor den Kameras ist ihre Beziehung "on off", dahinter nicht: Nachdem LANA in gemeinsamen Nachwuchs-Zeiten bei NXT zur Managerin von RUSEV wurde, entwickelte sich mit der Zeit auch eine private Liaison © Getty Images

Lynch und Rollins sind nicht die einzigen WWE-Stars, die verbandelt sind - was kein Wunder ist: Die Wrestler sind meist über 200 Tage im Jahr "on the road", das Privatleben kann da leicht auf der Strecke bleiben - außer man teilt es bei WWE © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images/Instagram/WWE

Io Shirai attackiert Bayley und Sasha Banks

Die siegreichen Weggefährtinnen - die ihre eigene Karriere einst bei NXT zum explodieren brachten und damit die "Women's Revolution" mit in Gang setzten - feierten den Triumph an alter Wirkungsstätte. Doch es sollte noch nicht der Schlussakt gewesen sein.

Ein Match mit Shirai, Banks und Bayley scheint in Planung, womöglich für eine der beiden Shows Anfang Juli, bei der die direkt in Konkurrenz laufende Show AEW Dynamite zwei mit vielen großen Matches bestückte Spezialausgaben unter dem Banner Fyter Fest liefern wird.

Wird Adam Cole zum Doppel-Champion?

Nachdem alle vier in Streit gerieten, setzte General Manager William Regal eine große Titelvereinigung für die kommenden Wochen an: North American Champion Lee wird am 24. Juni seinen Titel gegen Balor und Gargano aufs Spiel setzen. Der Sieger trifft am 8. Juli auf NXT-Champion Cole, beide Titelgürtel werden dann auf dem Spiel stehen. In diesem Kampf könnte auch Neuzugang Karrion Kross eine Rolle spielen, der Cole über Freundin Scarlett vergangene Woche seine Titel-Ansprüche übermittelte.