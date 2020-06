BVB: Corona-Wirbel um Giovanni Reyna - auch Pherai erkrankt

SPORT1 erfuhr: Am Morgen nach dem Düsseldorf-Spiel (1:0) klagte Reyna über grippeähnliche Symptome wie Fieber und Gliederschmerzen. In der Nacht von Sonntag auf Montag musste sich der US-Amerikaner sogar übergeben. Der BVB ordnete sofort einen Corona-Test an – die Ergebnisse fielen negativ aus. Trotzdem stand Reyna gegen Mainz nicht im Kader.