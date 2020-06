2. Bundesliga: VfB Stuttgart - SV Sandhausen 5:1, VfB klettert auf zwei

Der VfB Stuttgart siegt in der 2. Bundesliga gegen den SV Sandhausen und springt auf einen direkten Aufstiegsplatz. Vor allem in der ersten Halbzeit überzeugen die Schwaben.

Der VfB Stuttgart macht einen großen Schritt in Richtung Aufstieg in die Bundesliga.

Ein Doppelpack von Nicolas Gonzalez sowie Tore von Gonzalo Castro und ein Eigentor von Sandhausens Tim Kister sorgten bereits in der ersten Spielhälfte für klare Verhältnisse. Pena Zauner traf in der zweiten Halbzeit für Sandhausen, bevor Hamadi Al Ghaddioui in der Nachspielzeit den Endstand herstellte.