BBL-Finalturnier: ratiopharm Ulm schlägt Frankfurt Skyliners deutlich

Das in der Vorrunde ungeschlagene Team vom Trainer Jaka Lakovic gewann auch zum Auftakt der K.o.-Runde gegen die Frankfurt Skyliners klar mit 101:61 (57:30). Das Viertelfinal-Rückspiel steigt am Freitag (ab 20.15 Uhr LIVE im TV und Stream , ab 20.30 Uhr im LIVETICKER ).

"Offensiv ist mehr gelaufen als wir gedacht haben", sagte Per Günther, der auf 15 Punkte kam, bei MagentaSport. Ulms Routinier ergänzte: "Wir hatten großen Respekt und haben deshalb alles in die Waagschale geworfen, was wir so haben. Von daher sind wir happy."