Leichtathletik: Die unglaubliche Story des Obdachlosen Joaquín Carmona

Joaquín Carmona ist so etwas wie Spaniens Leichtathletik-Guru.

Drei Monate kein Tweet von Carmona

Denn so viel Carmona über die Leichtathletik-Welt weiß, so wenig wussten seine Follower und die Leichtathletik-Welt über Carmona. Bis Anfang dieser Woche. Drei Monate lang war Carmona zuvor komplett von der Bildfläche verschwunden. Sein letzter Twitter-Post datierte vom 15. März. Danach: nichts mehr. Kein Tweet. Keine Antwort. Kein Like.

Rätselraten der Follower: Wer ist Carmona?

Bis sich Alfredo Varona vom Fitnessmagazin La Bolsa del Corredor auf die Suche begab - und sich irgendwann ein in Turin lebender Madrilene via Privatnachricht auf Twitter bei ihm meldete.

"Ich weiß, wer @jokin4318 ist", schrieb der Mann. Er habe ihn eines Tages in einer Bibliothek im Stadtbezirk Arganzuela kennengelernt. Und er fügte hinzu: "Wenn du ihn siehst, sag' ihm, dass er aufhören soll, auf der Straße zu schlafen."

Wie es genau dazu kam? Varona machte sich auf den Weg in einen Madrider Park, um Carmona zu treffen, seine Geschichte zu hören. Und nach anfänglichem Zögern begann Carmona zu erzählen.

Der Jamaikaner Usain Bolt, Weltrekordler über 100 Meter, macht auf einer Pressekonferenz beim Track and Field Meeting 2008 in Kanagawa ein Späßchen © Getty Images

Joanna Hayes aus den USA bleibt bei der WM 2005 in einer Hürde hängen © Getty Images

Nadine Kleinert beweist beim Meeting in Gotha, dass sie nicht nur die Kugel stemmen kann © Getty Images

Der Japaner Takayuki Matsumiya muss die 5000 Meter in Peking mit nur einem Schuh zu Ende laufen © Getty Images

Die US-Amerikanerin Jimoh Funmilayo taucht bei ihrer Landung bei den Olympischen Spielen 2008 in den Sand ein © Getty Images

Die Leichtathletik steckt voller kurioser Momente - und diese Hochspringerin nach ihrer Landung scheinbar kopfüber in der Weichbodenmatte. Sport1.de zeigt die ungewöhnlichsten Fotos... © Getty Images

Carmona entpuppt sich als Obdachloser

Wie er, der Sohn eines Alkoholikers und einer schwerkranken Mutter, vor fast 30 Jahren als 19-Jähriger aus dem Baskenland nach Madrid gekommen sei. Wie der Goldlauf der Tschechin Jarmila Kratochvílová über 800 Meter bei der WM 1983 in Helsinki seine Begeisterung für die Leichtathletik entfacht habe.

Die Bibliothek, in der er üblicherweise seine Zeit verbrachte, wo er das WLAN nutzte und seinen Laptop auflud, hatte mit Beginn des Krisenzustandes geschlossen.

Corona macht Strich durch die Rechnung

In seinem Park, auf seiner Matte, die er einst irgendwo auf der Straße gefunden hatte, hatte Carmona schlichtweg keine Möglichkeit, auf Twitter zuzugreifen.

Neben den klimatischen Bedingungen in Doha und ihren Auswirkungen war wohl die Sperre von Alberto Salazar der größte Skandal der Leichtathletik-WM. Der Chef des Nike Oregon Project, bei dem auch die Deutsche Konstanze Klosterhalfen trainiert, wurde wegen Dopings für vier Jahre gesperrt © Getty Images

Dementsprechend standen auch die Athleten, die dem NOP angehören, mehr im Fokus. Doch was haben die Sportler eigentlich geleistet? Wie viele Medaillen kann das Nike Oregon Project für sich beanspruchen? SPORT1 macht den Medaillencheck und zeigt die Leistungssteigerungen im Vergleich zur WM 2017 © SPORT1-Montage: Getty Images

DONAVAN BRAZIER: Der US-Amerikaner hat bei seinem Lauf über die 800 Meter die komplette Weltelite düpiert und sich mit Championship-Rekord von 1:42.34 Minuten die Goldmedaille geschnappt. Brazier gilt als einer der Vorzeigeathleten des NOP © Getty Images

Sein Trainingsfortschritt ist dabei bemerkenswert. Bei der Leichtathletik-WM 2017 gewann Brazier zwar seinen Vorlauf über die 800 m, das Halbfinale beendete er jedoch als Siebter und verpasste damit den Sprung in den Endlauf. Gut sechs Sekunden lief er damals langsamer. Nur zwei Jahre später ist der 22-Jährige Champion © Getty Images

YOMIF KEJELCHA: Der junge Äthiopier möchte in die Fußstapfen von Mo Farah treten und ist auf dem besten Weg dahin. In Doha hat er auf die 5.000 m verzichtet, um sich auf die doppelte Strecke zu konzentrieren - und das mit Erfolg. Kejelcha schnappte sich die Silbermedaille © Getty Images

Vor zwei Jahren trat der Afrikaner über die 5.000 m an, und verpasste eine Medaille nur haarscharf. Im Finale wurde der damals 18-Jährige mit einer Zeit von 13:33.51 Minuten Vierter. Über 10.000 m in Doha stellte er mit 26:49.34 eine neue persönliche Bestleistung auf © Getty Images

SIFAN HASSAN: Die 26-Jährige kam im Alter von 15 Jahren als Flüchtling in die Niederlande und gehört inzwischen zu den größten Stars der Szene. In Doha beeindruckte sie mit ihrem Gold über 10.000 m, als sie die letzten 1.500 Meter in unter vier Minuten lief. Ihre 30:17.62 Minuten bedeuteten Weltjahresbestleistung © Getty Images

Eine Zeit, die nur wenige Spezialistinnen auf dieser Distanz laufen können. Auch über die 1.500-Meter-Distanz ging Hassan an den Start und vermied es damit, gegen NOP-Kollegin Konstanze Klosterhalfen anzutreten, die die 5.000 m wählte. Auch über die 1.500 m gewann Hassan Gold in WM-Rekordzeit von 3:51.95 Minuten © Getty Images

Vor zwei Jahren bei der WM in London sah das noch ganz anders aus. Über die 1.500 m landete sie mit 4:03.34 Minuten im Finale auf dem fünften Platz, auf der 10.000-Meter-Distanz trat sie nicht an. Dafür gelang ihr die Bronzemedaille über die 5.000 m. Ihre Zeitverbesserung von rund zwölf Sekunden über 1.500 m sind eine Ansage © Getty Images

KONSTANZE KLOSTERHALFEN: Auch für die Deutsche hat sich der Wechsel zum Nike Oregon Project ausgezahlt. Bei der WM in Katar gelang der 22-Jährigen beim Rennen über 5.000 m der Gewinn der Bronzemedaille – und das trotz blutiger Beine, die sie sich durch Tritte der Gegnerinnen zugezogen hatte © Getty Images

Bei der Leichtathletik-WM vor zwei Jahren in der britischen Hauptstadt war Klosterhalfen noch über die kürzere 1.500-Meter-Distanz an den Start gegangen. Im Halbfinale stand damals jedoch der achte Platz und damit das Aus. Ihre Zeit über 5000 m hat Koko im Vergleich zu einem offiziellen IAAF-Lauf in Karlsruhe 2017 um etwa 23 Sekunden auf 14:28.43 Minuten gesteigert © Getty Images

JESSICA HULL: Die Australierin trainiert erst seit kurzem im NOP. In Doha gelang ihr über die 1.500 m lediglich der achte Platz in ihrem Halbfinal-Lauf. Bei der WM vor zwei Jahren war Hull überhaupt nicht am Start. Im Vergleich zu 2017 verbesserte sie ihre Zeit um gut 13 Sekunden auf 4:01.80 © Getty Images

CLAYTON MURPHY: 2017 schloss sich Murphy dem NOP an, als Bronzegewinner von Rio. Bei der WM 2017 war der US-Amerikaner nicht am Start, aber auch in Doha konnte er die Erwartungen nicht erfüllen. Beim 800-Meter-Finale landete er auf dem enttäuschenden letzten Platz. Seine Bestzeit konnte er nicht verbessern, seit er in Oregon trainiert © Getty Images

CRAIG ENGELS: Bei der WM in Doha startete der 25-Jährige über die 1.500m. Mehr als Rang zehn im Finale war für den US-Amerikaner jedoch nicht drin. Auch er war bei den Wettkämpfen vor zwei Jahren nicht dabei, zählte aber auch in Doha nicht zu den Medaillenkandidaten. Seine Zeitsteigerung in den letzten Jahren ist nur marginal © Getty Images

FAZIT: Für die Athleten des Nike Oregon Project ist die WM in Katar bis auf ein paar Ausnahmen erfolgreich verlaufen. Drei Gold- sowie je eine Silber- und eine Bronzemedaille konnten die Sportler gewinnen. Dabei haben sich alle im Gegensatz zu ihren Leistungen bei der WM vor zwei Jahren verbessert © Getty Images