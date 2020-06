Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Schalke 04 2:1

Eintracht Frankfurt überholte Schalke 04 in der Tabelle © Getty Images

Der ungebremste Absturz von Schalke 04 setzt sich auch in Frankfurt fort. Die Knappen unterliegen der Eintracht und haben nun seit 14 Spielen nicht gewonnen.

Die Horrorserie von Schalke 04 geht nach einer lange Zeit ängstlichen Vorstellung weiter. Die blutjunge Mannschaft der Gelsenkirchener verlor am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt mit 1:2 (0:1) und wartet damit seit 14 Spielen und exakt fünf Monaten auf einen Erfolg. Ein Vereinsrekord. ( Service: TABELLE der Bundesliga )

"Die erste Halbzeit ging ganz klar an Frankfurt, wir hatten zu viel Respekt und waren zu passiv", sagte Schalke-Coach David Wagner. "Der Druck der Eintracht war immens. In der zweiten Halbzeit haben wir durch Mut und Vertrauen viel besser gespielt. Wie sich die Jungs gewehrt haben, verdient Respekt."

Hinteregger: "Bis zum 2:1 überragend"

Andre Silva (28.) schoss die Frankfurter mit seinem siebten Treffer nach der Coronapause in Führung - er ist in diesem Zeitraum der beste Torjäger der Liga. Er hat damit maßgeblichen Anteil daran, dass die SGE zwei Spieltage vor dem Saisonende noch die Europa-League-Ränge im Blick hat. Zudem traf Kapitän David Abraham (50.) für Frankfurt, Weston McKennie (59.) gelang der Anschluss. Schalkes Can Bozdogan sah die Gelb-Rote Karte (77.). (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)