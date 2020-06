BBL: Bamberg - Oldenburg, Göttingen - ALBA LIVE im TV, Stream & Ticker

Auch am Donnerstag geht es in der BBL wieder rund. Ab 20.30 Uhr treffen dabei die EWE Baskets Oldenburg auf Brose Bamberg (easyCredit BBL: Brose Bamberg - EWE Baskets Oldenburg ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Die Baskets konnten in der Gruppe A drei ihrer vier Spiele gewinnen, am Ende sprang Platz zwei heraus.