Bundesliga: Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 0:2 - Mainz vor Rettung

Borussia Dortmund hat nach einer neuerlich enttäuschenden Vorstellung im Kampf um Platz 2 in der Bundesliga einen Rückschlag kassiert - und muss sich Fragen nach der Einstellung und dem Charakter gefallen lassen.

Kehl und Brandt kritisieren: "Viel zu wenig"

Für die Champions League war der BVB bereits vor der Partie sicher qualifiziert. Am kommenden Spieltag treffen sich beide Teams zum direkten Duell um Platz zwei.

Mainz hat Klassenerhalt fast sicher

Denn bei fünf Punkten Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsrang und sechs auf Werder Bremen auf Rang 17 steht Mainz bei nur zwei ausbleibenden Partien vor der Rettung. Am Samstag steht das Aufeinandertreffen mit Bremen an.

Kehl: Jeder muss sich hinterfragen

Gegen die dicht gestaffelte Gäste-Abwehr fand der Vizemeister im ersten Durchgang aber kaum ein Mittel. Zu wenig Tempo, zu wenig Präzision - wie schon beim glücklichen Last-Minute-Sieg in Düsseldorf präsentierte sich der BVB von seiner Bestform weit entfernt.

Die Eindrücke in der Woche hätten nicht auf einen Spannungsabfall schließen lassen, doch "das Spiel sah heute definitiv ganz anders aus. Da muss sich jeder hinterfragen."

Guerreiro und Sancho bedient

Mainz kämpfte, Mainz rannte und Mainz konterte. Burkhardt verstolperte zunächst noch in aussichtsreicher Position (28.), fünf Minuten später machte es der 19-Jährige besser. Burkardt köpfte die Gäste nach toller Flanke von Ridle Baku in der 33. Minute mit seinem ersten Bundesligator in Führung.