FC Bayern: Thomas Müller verrät wer die besten Tänzer sind

Der FC Bayern feiert in der Nacht zum Mittwoch seine achte Meisterschaft in Folge. Thomas Müller verrät, wer auf der Tanzfläche die beste Figur macht.

Instagram, Twitter, Facebook - der moderne Athlet von heute kommt nicht mehr ohne aus. SPORT1 zeigt die besten Bilder aus den sozialen Medien © SPORT1

Bayern-Star Robert Lewandowski zeigt zwei Wochen nach der Geburt von Tochter Laura erstmals sein Familienglück zu viert. Auf Instagram veröffentlicht er ein Bild mit Ehefrau Anna, Tochter Klara und Baby Laura. Den Post versieht er mit "My girls" © instagram.com/_rl9 Verifiziert

Spurs Harry Kane hat ein Herz für seinen früheren Fußballklub und die vielen Helfer in der Coronakrise. Der Stürmer von Tottenham Hotspur wird Trikotsponsor von Viertligist Leyton Orient. Auf den Jerseys soll in der kommenden Saison bei Heimspielen "Thank You Frontline Heroes", also "Danke an die Helden in vorderster Front", stehen © Instgram/harrykane

Auf den anderen beiden Trikotsätzen sollen zwei Charity-Organisationen ("Haven House" und "Mind") gewürdigt werden. "Ich kann mit Stolz bekannt geben, dass ich den Klub, der mir meinen ersten Profieinsatz ermöglicht hat, durch das Trikotsponsoring für die Saison 2020/21 unterstützen werde", schrieb Kane bei Twitter © Instagram/harrykane

Obwohl Zé Roberto seit 2018 in Fußball-Rente ist, zeigt sich der ehemalige FC-Bayern-Profi auch mit inzwischen 45 Jahren in beeindruckender Form. "Zé Roberto lässt auch heute noch kein Workout aus", schrieb sein ehemaliger Verein mit einem Augenzwinkern unter das Bild des Brasilianers © twitter.com/FCBayern

Was ist denn da los? Ex-Skistar Lindey Vonn zeigt sich mit Auto, Hunden und Gartenschlauch - und im Bikini. Und kommentiert den Schnappschuss bei Instagram sinngemäß: "Ein Abenteuer auf der Straße - es war episch." © instagram@lindseyvonn

"Nur die Spitzen"? Von wegen! David Alaba gibt den Star-Friseur und rasiert seinen Bayern-Mitspieler Niklas Süle ordentlich © Instagram/David Alaba

Sami Khedira feiert in der Corona-Krise Geburtstag - mit sich selbst irgendwie. Der Fußball-Profi von Juventus Turin veröffentlichte zu seinem 33. Ehrentag Bilder in den sozialen Netzwerken. Darauf zu sehen: Mehrere Sami Khediras, die gemeinsam am Tisch sitzen und Geburtstag feiern © instagram@sami_khedira6

Der Nationalspieler zeigt sich mal im Juventus-Trikot, mal mit Strohhut auf dem Kopf und mal mit Espresso-Tasse in der Hand. Auch den Kuchen serviert Khedira sich auf dem Foto selbst © Getty Images

"Großartige Geburtstagsparty heute", schrieb Khedira zu den Bildern mit einem Emoji, der die Zunge herausstreckt. Sein früherer Nationalmannschaftskollege Thomas Müller kommentierte: "Alles Gute und viel Spaß mit deinen Gästen", Khediras Bruder Rani schrieb neben einem Emoji, der die Augen verdreht: "Danke für die Einladung" © Getty Images

Anna und Robert Lewandwoski haben ein weiteres Zeichen im Kampf gegen das Coronavirus gesetzt. Ihre gemeinsame Spende in Höhe von einer Million Euro fand positiven Anklang. Nun posiert das Traumpaar im Freizeitlook samt Mundschutz. Das Signal an die Follower von Anna und Robert ist klar: Schützt Euch! © instagram@annalewandowskahpba

Auch der seit 2018 bei Norwich City unter Vertrag stehende Moritz Leitner ist wegen der Coronakrise derzeit zur Untätigkeit verdammt. Auf Instagram zeigt der ehemalige BVB-Spieler, wie er sich etwas die Zeit vertreibt - und zwar mit einer akrobatischen Übung mit seiner Freundin. Diese landet nach einem Salto sicher in den Armen Leitners © Instagram@moleitner5

Robert Lewandowski ist wegen einer Schienbeinverletzung derzeit außer Gefecht gesetzt. Der polnische Superstar postete nun auf Instagram das erste Bild aus der Reha. Ziel des FC Bayern bleibt weiterhin, dass ihr Super-Stürmer im Gigantenduell gegen Borussia Dortmund Anfang April wieder einsatzbereit ist. © Instagram/_rl9

Marcos Llorente von Atletico Madrid hat dem FC Liverpool noch eine kleine Ohrfeige mitgegeben. Nachdem er die Reds aus der Champions League geschossen hatte, nannte er nun seinen Hund "Anfield" - nach Liverpools Stadion © instagram.com/marcosllorente

Im Zuge von Schalkes „Wat labert der?”-Challenge, die der blau-weiße Fußballklub einmal monatlich auf seinem YouTube-Channel veröffentlicht, mussten sich Jonjoe Kenny und Benito Raman ihnen unbekannte Musik anhören. Wirklich gefallen hat es ihnen offensichtlich nicht. Dies nutzt Schalke um sich einen kleinen Scherz in Richtung Michael Wendlers zu erlauben. Ob Kenny und Raman tatsächlich den Wendler hören mussten, bleibt aber Schalkes Geheimnis. ©

Sabine Lisicki bereitet sich nach einer langen Verletzungspause auf ihr Comeback auf der Tennis-Tour vor. In der momentan kalten Jahreszeit, postete sie ein Foto von sich in ihrer liebsten Jahreszeit, dem Sommer - und fragt ihre User, welche sie am meisten mögen © instagram@sabine lisicki

Deutschlands Alpin-Star Felix Neureuther ist zum zweiten Mal Vater geworden. Der mehrmalige WM-Medaillengewinner postete ein Foto von ihm und seiner Ehefrau Miriam, das den gemeinsamen Sohn nebst Tochter Matilda zeigt. Darunter schrieb der 35-Jährige: "Welcome to the world little boy! We are full of love" © Instagram@felix_neureuther

Peter Wright probiert in einem Münchner Geschäft bayerische Tracht und hält ein traditionelles Messer. Die PDC Europe wirbt damit für ihr nächstes Darts-Event in München Mitte April © https://www.instagram.com/pdceurope/?hl=de

Inter Mailands Stürmer Romelu Lukaku präsentiert stolz sein neues maßgeschneidertes Luxusbett - und wird dafür von seinen Teamkollegen auf den Arm genommen. Andrea Ranocchia etwa fragt: "Ist es für 15 Personen?" © instagram@romelulukaku

"Musste eine kleine Spezialität für meinen Hochzeits-Smoking machen", schreibt Twitter-User und Arsenal-Fan Drew - und zeigt, dass das Innenfutter seines Anzugs die Gunners-Optik hat © twitter.com/DrewW13

Cristiano Ronaldo hat mal wieder mit seinem Outfit für Aufsehen gesorgt. In diesem Fall steht zur Abwechslung aber nicht seine Frisur, oder seine Kleidung im Mittelpunkt... © Getty Images

Sondern der iPod Shuffle, der an der Krawatte des Superstars klemmt. Eigentlich wird der kleinste iPod der Apple-Familie seit 2017 nicht mehr hergestellt. Mal sehen, ob der Shuffle nun seinen zweiten Frühling erlebt... © Instagram Juventus Turin

Dieses Urlaubsfoto hat ein Nachspiel für Bremens Sturm-Altmeister Claudio Pizarro. Aus seinem Thailand-Urlaub postete der 41-Jährige ein fröhliches Instagram-Bild mit Bierdose - keine gute Idee in der aktuellen sportlichen Situation, findet die Klubführung © instagram.com/claupiza14

"Sonne und Erholung sind wichtig. Das galt für mich früher als Spieler und gilt jetzt auch für Claudio. Aber das Foto ist in unserer Situation unglücklich", zitiert die Bild Manager Frank Baumann: "Wir werden sicher mit ihm darüber sprechen, wenn er wieder hier ist" © Getty Images

Baumann weiter: "Alter schützt vor Torheit nicht. Aber bestimmt schützt Alter auch vor Torgeilheit nicht. Ich bin sicher: Das werden wir bei ihm in der Rückrunde sehen." Man wird sehen, ob der Peruaner in der Winterpause wirklich auch neue Energie getankt hat © Getty Images

Neymar (l.) endlich wieder vereint mit Lionel Messi (M.) und Luis Suárez - wenn auch nur auf einer Party und nicht beim FC Barcelona. Der Brasilianer feierte mit den Ex-Kollegen in Uruguay © Neymar/Instagram

Dort erneuerte Suárez nach zehn Jahren sein Eheversprechen mit seiner Frau Sofia. Auf der Fete traf Neymar auch die Barca-Profis Sergio Busquets (l.) und Jordi Alba © Neymar/Instagram

Lindsey Vonn macht ihrem Liebsten einen Antrag: Zum Jahrestag an Weihnachten postet der frühere Ski-Star, Eishockey-Profi P.K. Subben zum Ehemann machen zu wollen - und bringt die Ringe gleich selbst mit. Im August hatte Vonn verkündet, dass P.K. Subban um ihre Hand angehalten habe. Das reichte der 35-Jährigen aber offenbar nicht: "Frauen sind nicht die einzigen, die einen Verlobungsring bekommen sollten", schrieb sie nun © instagram@lindseyvonn

Der FC Liverpool hat die Klub-WM gewonnen. Ein Grund zum Feiern, wie Reds-Legende Jamie Carragher meint und dabei an die eigene Party aus dem Jahre 2005 erinnert. Mit dabei: Didi Hamann (r.). "Ich hoffe, der LFC hat eine Nacht wie wir in Japan", schreibt Carragher © twitter.com/Carra23

Welch ungewöhnlicher Anblick: Tennis-Star Serena Williams nimmt hier eine private Box-Stunde beim früheren Schwergewichts-Weltmeister Mike Tyson © instagram@miketyson

Wen haben wir denn hier? Ante Rebic (unten, 2. von rechts), derzeit leihweise beim AC Mailand unter Vertrag, war der Überraschungsgast bei der Weihnachtsfeier der Eintracht. Da es bei den Rossoneri überhaupt nicht für ihn läuft, schwelgt er wohl in Erinnerungen © Instagram/Kevin Trapp

Gute Laune bei Mario Götze, Roman Bürki und Manuel Akanji (l.): Besinnlich und mit dem Achtelfinaleinzug in der Champions League im Gepäck haben sich die Stars des BVB zur Weihnachtsfeier getroffen © instagram.com/mariogotze

Auch die besseren Hälften von Götze und Bürki, Ann-Kathrin Götze (l.) und Marlen Valderrama-Alvaréz, sind in Adventsstimmung © instagram.com/stories/annkathringotze

Herausgeputzt und unterm Weihnachtsbaum: Akanji, Julian Weigl, Mo Dahoud, Achraf Hakimi und Paco Alcácer (v.l.) © instagram.com/modahoud8

Weihnachtsfeier bei Real Madrid! Die Stars der Königlichen trafen sich - ohne Trainer - am Mittwoch im Nobel-Restaurant Filandón. Doch zwei Stars fehlten... © twitter.com/SergioRamos

Sowohl Toni Kroos, als auch Karim Benzema sind auf den Bildern nicht zu sehen. Schon im Januar hatte Kroos bei einem Mannschaftsabend gefehlt. Weil es ihm zu spät war, wie Real-Keeper Thibaut Courtois später erzählte © Getty Images

Babyfreude im Hause Ginter. Der Gladbach-Profi und seine Ehefrau Christina erwarten zum ersten Mal Nachwuchs © https://twitter.com/MatzeGinter

Voller Stolz postet der Weltmeister von 2014 die frohe Kunde auf seinen Social-Media-Plattformen © https://twitter.com/MatzeGinter

Hoher Besuch bei Juventus Turin! Na, schon erkannt, welcher Star aus dem Musik-Business hier über die Schulter blickt? © twitter.com/JuventusFC

Es ist Sängerin und Megastar Rihanna, die sogar ein eigenes Trikot bekommen hat. Ob sie wegen Cristiano Ronaldo da ist? © twitter.com/JuventusFC

Der Portugiese überrascht beim Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid mit einem neuen Look © Getty Images

CR7 trägt jetzt Haarband! Was Rihanna wohl dazu sagt? © Getty Images

Emotionale Szenen bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern. Beim letzten Auftritt von Uli Hoeneß als Präsident kommt auch Legende Franck Ribéry vorbei © Twitter/@FranckRibery

Es ist ein herzlicher Abschied. Am Tag darauf postet der Franzose mehrere Bilder und schreibt dazu: "Für immer MEIN Präsident" © Twitter/@FranckRibery

Neben dem Bayern Boss bekommt auch dessen Frau Susanne eine Umarmung von Ribéry © Twitter/@FranckRibery

Nanu, welcher Tennis-Star schaut denn hier im Dschungel bei den Gorillas vorbei? ©

Es ist Maria Sharapova, die gerade in Ruanda Urlaub macht und beim Morgenspaziergang einen Silberrücken trifft ©

Die Russin nutzt die Gelgenheit gleich für ein gemeinsames Foto ©

Leroy Sané ist verletzt, hat also viel Zeit für sein Handy - und für die Suche nach extravaganten Outfits... © instagram.com/LeroySane19

Thomas Müller hat am Samstag gegen Dortmund sein 502. Pflichtspiel absolviert und dabei sein 100. Liga-Tor vorbereitet. Nachträglich bekommt er von den Bayern ein Herz als Dankeschön für seinen Meilenstein. Müller freut sich diebisch - und bedeckt gewisse Körperteile... © twitter.com/fcbayern

Die ATP Finals im Tennis starten am Wochenende. Vor dem Turnier in London versammeln sich die Stars für ein Bild. Der Fotograf: Alexander Zverev! © twitter.com/atptour

Der auf dem Platz so knallharte Sergio Ramos auf Kuschelkurs? Sieht ganz danach aus. Grund dafür ist seine Schwester, die ihm wieder mit einem Freund aus Kindertagen zusammenbrachte © Getty Images

"Ein Freund, der mich begleitet hat, seitdem ich drei Jahre alt war", schrieb der Spanier auf Instagram über das Kuscheltier. "Danke fürs vorbeibringen, Schwester. Ich liebe dich." © Instagram @ sergioramos

Bayern-Torjäger Robert Lewandowski trifft in der Champions League gegen Piräus und feiert mit Ball unterm Trikot und Daumen im Bauch. Später schreibt er auf Instagram: "Baby is coming" - und auch seine Anna postet das Jubelfoto ihres Mannes mit den Hashtags #family, #baby und #LewandowscyTeam © Getty Images

Später postete der Torjäger noch ein Bild aus den Katakomben der Allianz Arena. "Erstes Foto von uns dreien", schrieb Lewandowski. Den Jubel hatte er vor dem Spiel mit seiner Frau Anna abgesprochen, verriet Bayerns Stürmer nach der Partie © Instagram/_rl9

"Es ist die beste Zeit meines Lebens. Wenn man ein Kind bekommt, ist es immer etwas besonderes, das Schönste im Leben. Ich freue mich sehr, dass sich unsere Familie nächstes Jahr vergrößert", sagte der Top-Torjäger der Bayern nach dem Spiel zu "SPORT1" © Getty Images

Auch die Sportstars waren mal wieder im Halloween-Fieber. Bernd Leno kommt als Zombie daher. Vielleicht kann ihm ja seine Frau Sophie Christin als Krankenschwester helfen © https://www.instagram.com/sophiechristin_/?hl=de

Recht blutrünstig geben sich Sven Ulreich und Ehefrau Lisa ©

Unter einer Maske versteckt sich NBA-Star Ben Simmons ©

Auch Boris Becker feiert Halloween. Deutschlands frühere Tennis-Ikone kommt etwas ramponiert und düster rüber ©

NBA-Superstar Lebron James posiert zu Halloween mit Begleitung -und Scherenhänden ©

Die Bayern lassen dem Gruselauftritt im DFB-Pokal eine Horrorparty folgen. In diesem Outfit würden Kingsley Coman, David Alaba und Corentin Torisso mehr Angst machen als derzeit auf dem Platz ©

Ungewöhnlich intimer Einblick bei Bayern-Star Philippe Coutinho. Der 27-Jährige ließ sich nun in einer Badewanne (mit T-Shirt) taufen - und zwar vom brasilianischen Priester Tiago Brunet © instagram@tiagobrunet

Der ist Vertreter einer christlichen Glaubensrichtung, der die meisten Profifußballer aus Brasilien anhängen. ©

Dieses Bild gehört nicht mehr zu den Halloween-Feiern. Bayern-Profi Javi Martínez hat sich beim Besuch des verletzten Teamkollegen Lucas Hernández etwas ganz Besonderes ausgedacht. Als Doktor verkleidet, stellt er die Diagnose, dass die OP beim Franzosen "gut" verlaufen sei © instagram.com/javi8martinez

Seit zehn Jahren ist Simone Thomalla mit Handball-Torwart Silvio Heinevetter liiert. Jetzt zu dessen 35. Geburtstag schickt Thomallas Tochter Sophia Geburtstagsgrüße an "Heine" © instagram.com/simonethomalla

Auch wenn er nicht ihr Papa ist, scheint sich so etwas wie eine Vater-Tochter-Beziehung entwickelt zu haben. Denn ihr Instagram-Video, in dem Heinevetters Haare wild durcheinander wirbeln, betitelt sie mit: "nur das beste für den lieben Vati!" © instagram.com/sophiathomalla

Gesa Krause begeisterte bei der Leichtathletik-WM zuletzt ganz Deutschland. Die 27-Jährige sicherte sich die Bronze-Medaille im 3000-Meter-Hindernislauf © Instagram/gesa_krause

Bereits bei der WM 2015 konnte sich Krause die Bronze-Medaille in ihrer Spezialdisziplin sichern. Seit 2016 hält sie auch den deutschen Rekord im 3000-Meter-Hindernislauf mit 9:18,41 Minuten © Instagram/gesa_krause

Jetzt gönnt sich die deutsche Leichtathletin eine verdiente Auszeit auf Mykonos und postet auf Instagram zahlreiche sonnige Grüße aus Griechenland © Instagram/gesa_krause

"Ich genieße den Urlaub in vollen Zügen, lebe den Moment, esse viel gutes Essen, entspanne am Pool, ein wenig Sport jeden Tag und eine Menge Quality Time mit meinem Freund", lässt die 27-Jährige ihre mehr als 125000 Follower daran teilhaben © Instagram/gesa_krause

Zumindest ist das Auto oben offen...Luca Doncic hat seinen serbischen NBA-Kollegen Robert Marjanovic zu einer Spritztour eingeladen. Dumm nur, dass der Star der 76ers mit 2,21 Meter 20 Zentimeter größer ist als der Mavs-Profi. Marjanovic würde im Straßenverkehrt damit wohl Probleme kriegen © Instagram/@lucadoncic

Dries Mertens gilt als ausgewiesener Spaßvogel - das stellte der belgische Nationalspieler jetzt wieder im Kreise seiner Teamkollegen unter Beweis. Nach einem Trainingsspielchen der Red Devils posierte die Siegermannschaft für ein Foto, das vom blankziehenden Mertens gecrasht wurde. Auf Twitter teilt er das Foto mit den Worten "Ich und das Gewinnerteam" © https://twitter.com/dries_mertens14

Serge Gnabry zurück in den 90ern? Nachdem Leroy Sané dem DFB-Team weiterhin verletzungsbedingt fehlt, übernimmt Serge Gnabry nicht nur auf dem Platz mehr Verantwortung, sondern auch in Sachen Mode. Der Bayern-Star fiel bei der Ankunft des DFB-Teams in Dortmund mit seinem extravaganten Modestil auf © Twitter: @itstheicebird

Während seine früheren Konkurrenten bei der WM in Doha auf der Jagd nach neuen Bestleistungen sind, genießt Ex-Sprinter Usain Bolt (2.v.l.) das Leben. Wieder einmal besucht der Jamaikaner das Oktoberfest, dem er bereits in den vergangenen Jahren regelmäßig einen Besuch abstattete © instagram.com/usainbolt

Im Käfer-Zelt lässt sich Bolt eine Maß schmecken und feiert gemeinsam mit Doktor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (2. v. l.), dem er einst einen WM-Titel widmete © instagram.com/usainbolt

Hat Youssoufa Moukoko etwa ein eigenes Cover bei der neuen Ausgabe des Videospiel-Klassikers FIFA? Zumindest zeigt das 14 Jahre junge Wunderkind von Borussia Dortmund in seiner Instagram-Story eine "Limited Edition" von FIFA mit ihm selbst in Aktion. Ob EA tatsächlich ein Cover mit dem Stürmer gemacht hat oder die Oberseite selbst designt wurde, verriet Moukoko nicht © Instagram/youssoufa_10

Happy Birthday Sabine Lisicki! Der deutsche Tennisstar wurde 30 Jahre alt - und feierte standesgemäß auf dem Oktoberfest. "Danke an alle meine Freunde, die dabei waren. Danke, dass ihr diesen Tag für mich zu einem unvergesslichen gemacht habt", schreibt sie auf Instagram © Instagram.com/sabinelisicki

Lisicki präsentiert auf ihren Bildern dabei gleich zwei Dirndl. Da wäre dieses blaue Exemplar... © instagram.com/sabinelisicki

...und dann noch dieses rote Outfit. Lediglich die Schürze könnte dieselbe sein. Na, welches Dirndl steht ihr besser? © instagram.com/sabinelisicki

Nach seiner Oberschenkel-Operation ist Leon Goretzka auf dem Weg der Besserung. Zwar ist der Nationalspieler noch nicht wieder im Mannschaftstraining, dennoch arbeitet er hart an seinem Comeback, wie ein Bild auf Instagram beweist © instagram@leon_goretzka

Goretzka postete einen Beitrag in den sozialen Medien, der ihn beim Krafttraining zeigt. Der 24-Jährige kommentierte das Bild mit dem #comebackstronger und #hardworkpaysoff. Seinen Muskelbergen entsprechend dürfte es nicht mehr lange dauern, bis der Mittelfeldspieler auf den Fußballplatz zurückkehrt © instagram@leon_goretzka

Weil er noch längere Zeit seinen Kreuzbandriss auskurieren muss, hat Leroy Sané viel Zeit, den Swag aufzudrehen. Zusammen mit seiner "besseren Hälfte" (wie er selbst schreibt) Candice Brooks posiert er vor einer alten Mauer. ©

Da hat Thomas Müller gut lachen. Zum Geburtstag seiner Liebsten gab es einen Sieg gegen Köln und den Wiesn-Besuch mit der Mannschaft. Jetzt muss Thomas seiner Lisa nur noch das passende Lebkuchenherz schießen, dann war es ein absolut perfekter Tag © Instagram@esmuellert

Der FC Barcelona verdankte Deutschlands Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen den Punktgewinn zum Auftakt der Champions League in Dortmund. Zurück in Katalonien erlaubte sich Barca eine kleine Spitze Richtung Manuel Neuer und der Torwartdiskussion in Deutschland. Auf Twitter schrieb der Verein: "Sogar der beste Torwart der Welt bindet sich die Schuhe nacheinander." © Twitter/FCBarcelona

In Genf steigt am Wochenende der Laver Cup. Ähnlich wie beim Ryder Cup, misst sich dort Team Europa mit dem Rest der Welt. Hinter dem Event steckt Roger Federer (r.), der prompt ein Schnappschuss mit seinen Teamgefährten postete. Unter anderem sind Alexander Zverev (2.v.r.) und Rafael Nadal (l.) dabei © instagram.com/rogerfederer

"Er muss noch an seinem Bizeps arbeiten", hatte Leipzig-Profi Diego Demme schmunzelnd über Joshua Kimmich gesagt. Kurz vor dem Liga-Gipfel des FC Bayern bei RB reagierte Kimmich und gab auf Instagram per Hashtag zu: "Diego hat Recht, dass der Bizeps zu klein ist, aber auch der Bizeps allein holt keine drei Punkte." Das Ergebnis am Ende: 1:1 © instagram.com/jok_32

Die "BayWa Basketball Tour" führt die Basketballer von Bayern München zur Saisonvorbereitung nach Miami. In Florida lassen es sich Star-Neuzugang Greg Monroe und Co. gut gehen, neben Training und Spielen steht natürlich auch Freizeit auf dem Programm © FotoDuda

Nihad Djedovic hat gut lachen. Während in Deutschland der Sommer langsam zu Ende geht, lacht in Miami die Sonne vom Himmel. Auch Probespieler Heiko Schaffartzik ist im Rahmen der "BayWa Basketball Tour" mit am Strand © FotoDuda

Und zum Abschluss noch ein Gruppenbild vor dem kristallklaren Wasser. Neben Monroe (5.v.l.) ist auch der aktuellste Neuzugang DeMarcus Nelson (4.v.r.) bei der "BayWa Basketball Tour" mit dabei. Bis 24. September sind die Bayern-Stars noch in Übersee, der nächste Stop ist Uruguays Hauptstadt Montevideo © FotoDuda

Marcos Alonso übt sich in seinem Kurzurlaub als Karate Kid. Der Chelsea-Verteidiger hat es auf seine Lebensgefährtin abgesehen, die in einem Gummischwan im Pool plantscht. Ihrem Gesichtsausdruck nach wird sie die nahende Abkühlung aber gut verkraften ©

Chris Froome wird zur Zeit vom Pech verfolgt. Nach seinem schweren Sturz musste er nun wegen einem Küchenunfall ins Krankenhaus. Mit einem Messer durchtrennte er sich eine Daumensehne. Aber immerhin hat er das Lachen noch nicht verlernt © instagram.com/chrisfroome

Hoch zu Ross! Ex-Bayer Arturo Vidal ist als Reiter unterwegs. Der Chilene ist ein echter Pferdenarr und besitzt knapp 80 Pferde. In der Länderspielpause hat er nun wieder einmal einen Ausflug auf einem Pferd unternommen © instagram/kingarturo23oficial

Ozapft is! Zumindest in Rosenheim. Motorsport trifft Radsport: DTM-Pilot Tomczyk und Marcus Burghardt, Vierter der diesjährigen Tour de France, genießen die Stimmung auf dem Rosenheimer Herbstfest © Instagram @martintomczyk

ManCity-Star Benjamin Mendy wagt einen modischen Ausflug und zeigt sich in einer knall-pinken Hose. Chapeau, wer sich das traut! © Instagram/benmendy23

Von nix kommt nix! Oder wie Eintracht-Keeper Kevin Trapp auf Instagram schreibt: No days off! © Instagram/kevintrapp

Den Titel Swag-König hat Michy Batshuayi auf jeden Fall schon sicher. Der frühere BVB-Kicker lässt es sich mit Tropenhelm gut gehen © instagram.com/mbatshuayi

Thomas Müller ist mit seinem Pferd unterwegs. How I met your Mother-Protagonist Ted Mosby würde sich sicher über seine Schuhwahl freuen © instagram.com/esmuellert

Stolz präsentiert Poldi seine neue Muskelmasse. Ob er wohl Tim Wiese Konkurrenz machen möchte? Das WWE-Gastspiel scheint nur noch eine Frage der Zeit © instagram.com/poldi_official

Was hat denn das zu bedeuten? Da wächst offenbar das Bäuchlein! Mathilda bekommt ein Geschwisterchen. Felix und Miriam Neureuther werden zum zweiten Mal Eltern. "Our family is growing - so thankful!!!" schrieb der ehemalige Ski-Alpin-Star auf Instagram. Da freuen wir uns doch glatt mit © instagram.com/felix_neureuther

Mitte Juli brachte Julia Ex-Ski-Star Julia Mancuso ihr erstes Kind zur Welt. Ganz die Figur von vor der Schwangerschaft hat die US-Amerikanerin aber noch nicht erreicht - was sie vor ein ungewöhnliches Problem stellt. "Es ist schwierig einen Badeanzug zu finden, der passt", witzelt sie auf Instagram © instagram.com/juliamancuso

Nach dem bitteren Aus in Wimbledon will Angelique Kerber in sonnigen Gefilden wieder Kraft finden. "Bootstag... genug Zeit aufzutanken & Eure Nachrichten zu lesen", kommentiert Kerber das Bild © instagram.com/angie.kerber

Ihre Tennis-Kollegin Dominika Cibulkova (r.) befindet sich derweil im italienischen Dorf Positano, das wunderschön an einer Felsküste gelegen ist. Gemeinsam mit einer Freundin genießt sie die Freizeit © instagram.com/domicibulkova

Marc-André ter Stegen wird erstmals Vater! Der deutsche Nationaltorhüter vom FC Barcelona verkündete die frohe Botschaft via Twitter: "Immer noch sprachlos… bald werden wir zu dritt sein!" Der 27-Jährige ist seit Mai 2017 mit seiner langjährigen Freundin Daniela verheiratet © twitter.com/mterstegen1

Sie ist Deutschlands wohl beste Kickboxerin, vor kurzem hat sie ihren sechsten WM-Titel geholt. Zur Entspannung weilte Marie Lang im thailändischen Ko Samui © instagram.com/marie_lang_official

Am letzten Tag genießt sie im freizügigen Outfit nochmal die Sonne. "Das Leben ist vor allem eins: deins!“, schreibt sie dazu auf Instagram © instagram.com/marie_lang_official

Wer dreht denn hier den Swag auf? Es ist Theodor Gebre Selassie. Der Tscheche von Werder Bremen zeigt sich auf Instagram mit stylischem Sweatshirt in Regenbogenfarben. Auch sein Verein ist von soviel Style begeistert. "New York Fashion Week", antworteten die Werderaner auf den Post © instagram.com/t.g.s.23

Ebenfalls stylisch zeigt sich Memphis Depay. Der Niederländer besuchte in seiner Heimat offenbar eine Verlobungsfeiert. "Gratulation zur Verlobung an meinen Bruder vom ersten Tage an. Kümmere dich gut um deine Königin", schreibt Depay © instagram.com/memphisdepay

Bei soviel Style darf natürlich Cristiano Ronaldo nicht fehlen. Der Portugiese genießt seine freie Zeit bei einem Fünf-Uhr-Tee © instagram.com/cristiano

Bayern-Legenden bei den "Expendables" aufgenommen: Lothar Matthäus und Giovane Elber sind mit dem FC Bayern in Los Angeles unterwegs - und treffen prompt wahre Hollywoodgrößen. Die Action-Film-Ikonen Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und Dolph Lundgren (v.l.) lassen sich mit Matthäus und Élber (M.) ablichten © twitter.com/lmatthaeus10

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic feiern Hochzeitstag, und der Weltmeister von 2014 sendet seiner Liebsten romantische Worte via Social Media: "An die bezauberndste Frau, die mein Leben mit voller Liebe füllt. Alles Gute zum Hochzeitstag", schreibt Schweinsteiger © twitter.com/BSchweinsteiger

Und was macht Bayern-Kollege Robert Lewandowski? Mit seinen 30 Jahren ist der Stürmer jedenfalls unglaublich in Form - und präsentiert hier seinen Mucki-Körper © instagram.com/fcbayern

David Alaba hat seinen 27. Geburtstag so prunkvoll gefeiert, wie nur möglich. Klar, ist die 27 doch auch seine Rückennummer beim FC Bayern. Fotos seiner Party zeigte der Österreicher nun auf Instagram © instagram.com/da_27

Mit Familie und Freunden schmiss Alaba eine riesige Fete ganz im Zeichen der 1920er-Jahre, inklusive entsprechend besonderem Dresscode © instagram.com/da_27